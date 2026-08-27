Alena letěla s manželem na Maledivy slavit výročí. Po hodině v letadle se musela veřejně omlouvat desítkám cestujících

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Alena letěla s manželem na Maledivy slavit výročí. Po hodině v letadle se musela veřejně omlouvat desítkám cestujícíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Alena se těšila na vysněnou dovolenou na Maledivách. Místo krásných chvil v exotické destinaci ale zažila ponížení, které způsobil její manžel. Tohle mu nezapomene.
Muž a žena se dohadují
Zdroj: Depositphotos
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