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Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo a část balených piv průměrně o 2,6 pct

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Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 2,6 procenta, tedy v průměru o 70 haléřů na půllitr. Cenu ležáku Pilsner Urquell pivovar mění poprvé od roku 2023.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Plzeňský Prazdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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