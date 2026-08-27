Brandon Walsh z Beverly Hills 90210 slaví 57 let. Jason Priestley má svou slavnou vlnu prořídlou a tvář plnou vrásek

Kanadský herec Jason Priestley v pátek oslaví sedmapadesáté narozeniny. Televizní diváci si ho jistě pamatují z devadesátých let jako slušňáckého středoškoláka Brandona Walshe ze seriálu Beverly Hills 90210. Dnes už má ke svému bezstarostnému mládí hodně daleko a plnou pozornost věnuje rodinnému životu. Oblíbený idol teenagerů se s přibývajícím věkem výrazně změnil a přizpůsobil novému životnímu tempu.
Ikonický účes nahradila transplantace
V devadesátých letech tvořil na obrazovkách sourozenecké duo se zesnulou herečkou Shannen Doherty. V té době se Priestley pyšnil obrovskou hustou kšticí a jeho typickou vlnu dnes s oblibou nosí na hlavě například bývalý fotbalista Petr Švancara.
Současná realita zachycená na videu na Priestleyho Instagramu ovšem vypadá úplně jinak. Tvář má plnou vrásek a vlasy mu na temeni výrazně prořídly. Kvůli ustupujícím koutům dokonce nějakou dobu nosil na veřejnosti kšiltovku.
Při srovnání rok starých videí na Instagramu s aktuálními záběry to vypadá, že podstoupil transplantaci vlasů. Vlasová linie nyní působí zcela rovně jako podle pravítka, samotný porost ovšem nadále zůstává velmi řídký.
Divoké večírky a havárie ve vysoké rychlosti
Začátky v šoubyznysu trávil ve společnosti dalších budoucích hvězd. V osmdesátých letech sdílel jeden malý byt s Bradem Pittem. V době největší seriálové slávy se dostal do křížku s producentem Harvey Weinsteinem. Během večírku po předávání Zlatých glóbů uspořádaném studiem Miramax ho po vzájemné hádce udeřil pěstí přímo do obličeje.
Později měl velké potíže za volantem. V roce 1999 narazil se svým Porsche do sloupu v Hollywood Hills. Policii následně tvrdil, že se na silnici snažil vyhnout srně, strážníci ho ovšem zadrželi pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu a na celý rok přišel o řidičský průkaz.
Mnohem horší následky měla havárie na okruhu Kentucky Speedway o tři roky později. Během tréninku narazil se svým vozem do zdi v rychlosti téměř 290 kilometrů za hodinu. Utrpěl zlomeninu páteře, těžký otřes mozku a několik dalších vážných zranění.
Červený koberec v rodinném kruhu
Priestley nakonec našel štěstí po boku filmové maskérky Naomi Lowde. Svatba proběhla v roce 2005 a mezi hosty nechyběly herecké kolegyně z Beverly Hills 902 10 Jennie Garth, Tori Spelling nebo Tiffani Thiessen.
O dva roky později se manželům narodila dcera Ava Veronica a v roce 2009 přibyl syn Dashiell Orson. S rodinou se před šesti lety přestěhoval z Los Angeles do poklidného Nashvillu.
Smutné loučení a nové televizní projekty
Velkou osobní ránu pro něj znamenal odchod seriálového kolegy Luka Perryho v roce 2019. Dvaapadesátiletý herec a někdejší onkologický pacient tehdy podlehl následkům těžké mozkové mrtvice. „S Lukem jsme byli opravdu dobří přátelé, když jsme pracovali na seriálu,“ zavzpomínal pro web ENews.
Smutná událost Priestleyho nezastavila v další práci a nadále pilně natáčí i režíruje. V minulosti režíroval hned patnáct epizod Beverly Hills 90210 a působil zde také jako výkonný producent. Později ztvárnil postavu prodejce aut v seriálu Call Me Fitz a účinkoval v projektu Soukromé očko. Dnes má odhadovaný majetek v hodnotě dvanácti milionů dolarů, což je cca 250 milionů korun, a na sociálních sítích nedávno fanouškům oznámil natáčení zbrusu nového seriálu Private Eyes West Coast.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, celebritynetworth, instagram).