Proruský zastupitel Jakub Zieba končí. SPD ho tentokrát na kandidátku nezařadila

Absencí Jakuba Zieby na kandidátce SPD se tak potvrdilo dřívější vyjádření plzeňského zastupitele Martina Dittricha, který je předsedou SPD v okrese Plzeň-město. Ten už dříve kritizoval Ziebův přístup k vykonávání mandátu zastupitele plzeňského prvního obvodu. Vadilo mu, že Zieba pobývající v Rusku se osobně nezúčastňuje jednání zastupitelstva, ačkoliv za to bere peníze. Zároveň předseda Dittrich říkal, že se Ziebou na kandidátce pro nadcházející volby nepočítá.
Letos v lednu se zastupitelé městského obvodu Plzeň 1 ve svém prohlášení distancovali od veřejných aktivit, vystupování a prohlášení zastupitele Jakuba Zieby, které podporují nebo mohou být vykládány jako podpora zájmů Ruské federace, již lze považovat za stát uplatňující vůči České republice nepřátelské politické, bezpečnostní a informační aktivity.
„Jmenovaný člen se doposud jednání zastupitelstva účastnil osobně pouze dvakrát, a to v prosinci 2022, kdy skládal zastupitelský slib, a v červnu 2023. Pětkrát byl přítomen online, jedenáctkrát se jednání nezúčastnil vůbec. V loňském roce vždy zaslal omluvu, o online účast však nepožádal, přestože mohl. Zasedání se koná pětkrát do roka,“ informovala mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.
„Platná právní úprava neumožňuje odebrání mandátu členu zastupitelstva, a to ani v případě, že mandát fakticky nevykonává a jeho jednání může závažným způsobem poškozovat dobré jméno městského obvodu Plzeň 1, jeho orgánů nebo důvěru veřejnosti v místní samosprávu,“ uvedla už dříve starostka plzeňské Jedničky Ivana Bubeníčková (ANO). Citovala přitom z usnesení, na němž se shodli předsedové všech zastupitelských klubů s výjimkou SPD.
Mandátu se Zieba odmítl vzdát
Zastupitelstvo svého člena Jakuba Ziebu vyzvalo, aby od uvedených aktivit, veřejných vystoupení a jednání bezodkladně upustil. Ten to ale odmítl. Ve vyjádření pro Plzeňskou Drbnu tehdy uvedl: „Musím se smát. Vzhledem k tomu, že neporušuji žádný zákon ani jednací řád, pak nevím, o čem je vůbec řeč. Podpora mé osoby ze strany veřejnosti je vysoká. Naopak jsou nebezpečné tyto snahy diskreditovat či umlčovat své názorové oponenty v demokratické společnosti,“ uvedl Jakub Zieba.
Už v roce 2024 zastupitelé schválili změnu jednacího řádu, která měla omezit dlouhodobou neúčast Jakuba Zieby na jednáních. Podle nových pravidel se může zastupitel účastnit jednání zastupitelstva distančně, tedy na dálku, pouze dvakrát do roka bez uvedení důvodu, a to pouze za splnění předpokladu, že zastupitelé jsou pro takovou účast dostatečně technicky vybaveni.
„Ač nejsem občanem Ruska, považuji se za ruského vlastence a cítím angažmá v ruském světě. Rusko se stalo mým novým domovem. Jsem zastáncem koncepce ruského světa. Dnes podporuji našeho prezidenta Vladimira Putina – na světě není lepšího prezidenta. Zároveň se mi líbí Stalinova činnost. Je škoda, že v Rusku není moderní a hodnotné muzeum, které by se věnovalo jeho osobnosti. Proto jsem se rozhodl vytvořit Stalinovu muzejní galerii. Stalin je pro mě symbolem spravedlnosti a vlastenectví, mocného rozvoje země, velkého vítězství a obecně nejlepší politické a veřejné osobnosti a vůdce 20. století,“ psal například Jakub Zieba na profilu věnovaném vzniku muzea. Bloger má na svoji propagandistickou činnost inkasovat peníze od Kremlu.
Do voleb jde v Plzeňském kraji 12 047 kandidátů
V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12 047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v roce 2022. Zájem pracovat v obecních zastupitelstvech mají více muži než ženy, na letošních kandidátkách je jich 8004, což představuje 66,4 procenta kandidátů. Před čtyřmi lety byl podíl mužů mírně vyšší, tvořili 67,6 procenta kandidátů. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek publikoval Český statistický úřad na volebním webu.
O místa v sedmačtyřicetičlenném plzeňském zastupitelstvu se bude ucházet 13 politických stran, hnutí, koalic a uskupení. Je to o jeden subjekt více než při volbách v roce 2022. Celkem na magistrát kandiduje 550 kandidátů, o 50 méně než před čtyřmi lety.