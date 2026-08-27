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Všichni dobří rodáci: Svítání natočili pozpátku, role určoval horoskop a místní žena po filmařích hodila lopatu

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Vznik snímku Všichni dobří rodáci doprovázela řada paradoxů. Obsazení herců určila astrologie a filmaři museli přímo na place čelit útoku sněhovou lopatou.
Všichni dobří rodáci

Všichni dobří rodáci

Zdroj: FOTO:Jaromír Komárek / distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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