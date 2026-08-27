Lela Vémola znovu rozprodává své oblečení. Značkové kousky dává za pár korun, dočkala se kritiky

Rozchod Lely a Karlose Vémolových se v posledních týdnech neodehrává pouze v soukromí. Postupně se dostávají na veřejnost také informace o jejich finančním vypořádání a o tom, jak se změnil každodenní život bývalé playmate, která se stará o jejich tři děti.
Lela Vémola nyní sáhla také do svého rozsáhlého šatníku a rozhodla se část značkového oblečení, bot a dalších módních kousků nabídnout k prodeji. Nejde přitom pouze o několik věcí, které už nenosí. V nabídce se objevují i modely známých luxusních značek a některé z nich prodává výrazně levněji, než za kolik je možné srovnatelné zboží pořídit nové. Luxusní kousky nabízí za výrazně nižší ceny
Pozornost vzbudily například
legíny značky Versace, které Lela nabízí za 2500 korun. Podobné modely se přitom v běžném prodeji mohou pohybovat kolem částky 18 tisíc korun. V nabídce mají být také značkové boty a další části šatníku, který si Lela během let postupně vybudovala. Na sociálních sítích byla dlouhodobě známá svou zálibou v luxusní módě, výrazných modelech, kabelkách i dražších doplňcích, takže oznámení o rozprodeji její garderoby mezi sledujícími okamžitě vyvolalo značnou pozornost.
Odezva byla podle Lely mnohem větší, než očekávala. O jednotlivé kousky se měly během krátké doby hlásit desítky zájemců a její soukromé zprávy zaplavily dotazy na rezervace, ceny i možnost zaslání oblečení. Právě velké množství reakcí ale nakonec vedlo k rozhodnutí, že se věci nebudou běžně rozesílat prostřednictvím internetu. Vyřizování objednávek a rozhodování, komu konkrétní kus připadne, by podle ní bylo při takovém množství zájemců příliš komplikované.
Sexy legíny i luxusní boty se objevily ve výrazné slevě.
Instagram Lely Vémoly
Místo internetového prodeje chystá osobní bazárek
Prodej proto plánuje řešit prostřednictvím
osobního bazárku, na kterém si budou moci zájemci jednotlivé věci přímo prohlédnout a koupit. Sama uvedla, že při množství zpráv, které dostává, by nebylo jednoduché nastavit internetový prodej tak, aby byl ke všem zájemcům spravedlivý. U některých modelů se totiž během krátké chvíle objeví řada lidí, kteří by měli o stejnou věc zájem.
Rozprodej šatníku přichází v době, kdy Lela veřejně mluví také o
napjatější finanční situaci po rozpadu vztahu s Karlosem Vémolou. Podle její verze neprobíhaly domluvené platby vždy pravidelně a v očekávané výši. Dohody navíc podle ní nebyly písemně potvrzené. Karlos Vémola naopak veřejně prezentoval vlastní pohled na finanční vypořádání i částku, kterou má poskytovat na děti. Obě strany tak v posledních týdnech popisují situaci rozdílně.
Výrazně zlevnily legíny i luxusní boty.
Instagram
Spor se vyostřil také kvůli luxusnímu Mercedesu
Velkou pozornost vzbudila také situace kolem
bílého Mercedesu třídy G, který Lela používala mimo jiné při cestách se třemi dětmi. Vůz nechal Karlos Vémola od domu odvézt odtahovou službou. Lela tvrdila, že o kroku předem nevěděla. V autě navíc původně zůstaly dětské autosedačky a další věci, které jí byly později vráceny. Karlos své rozhodnutí spojoval mimo jiné s tím, že podle jeho tvrzení nedošlo k podpisu připravené dohody týkající se finančního vypořádání.
Situace kolem vozu měla další pokračování.
Mercedes, který Lela do té doby používala, se následně objevil v nabídce autobazaru za přibližně tři miliony korun. Zatímco ještě před několika měsíci dvojice na veřejnosti vystupovala jako manželé obklopení luxusem, po jejich odloučení tak nyní přicházejí na řadu velmi praktické otázky týkající se peněz, automobilů i zajištění běžného života.
Pro Lelu Vémolu se jedním ze způsobů, jak současnou situaci řešit, stal právě prodej věcí, které už podle všeho nepotřebuje.
Z někdejšího luxusního šatníku se tak během několika dní stal jeden z nejsledovanějších celebritních bazárků a zájem je podle jejích slov tak vysoký, že některé kousky mají desítky potenciálních kupců.
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