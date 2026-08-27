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Lela Vémola znovu rozprodává své oblečení. Značkové kousky dává za pár korun, dočkala se kritiky

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Lela Vémola se po rozchodu s Karlosem Vémolou rozhodla zbavit části svého luxusního šatníku. Některé značkové kousky nabízí za zlomek původní ceny a zájem je podle jejích slov tak velký, že prodej přes internet nakonec zavrhla.
Lela láká sledující na výprodej. Sexy legíny a luxusní boty pořídíte výrazně levněji.

Lela láká sledující na výprodej. Sexy legíny a luxusní boty pořídíte výrazně levněji.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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