Sparta ztrácí dalšího hráče. Birmančević má podle srbských médií dojednáno s Ferencvárosem a míří na prohlídku do Budapešti

Zpráva dorazila v poledne, bez varování. Žádná předchozí spekulace v českých médiích, žádný náznak z Letné. Srbský sportovní server Mozzart Sport 26.8.2026 ve 12:30 uvedl, že Ferencváros se se Spartou dohodl na přestupu srbského reprezentanta a hráč má tentýž večer zamířit na lékařskou prohlídku do Budapešti. O necelé tři hodiny později totéž převzal maďarský Nemzeti Sport a doplnil odhad přestupové částky: zhruba milion eur. Sparta se k jednání dosud oficiálně nevyjádřila.
Co přesně víme, a co ne
Podle Mozzart Sportu se kluby shodly na podmínkách, Birmančević má podepsat tříletou smlouvu s opcí na další sezonu a přestupová suma je sedmimístná, navíc s procentem z dalšího prodeje. Nemzeti Sport konkretizuje částku na přibližně milion eur.
Jenže do podpisu a registrace hráče může obchod zastavit cokoliv: zdravotní nález, rozpad finálních detailů, změna rozhodnutí jedné ze stran. Bez oficiálního potvrzení ze Sparty nebo Ferencvárose jde stále o mediální informaci, byť z velmi pokročilé fáze jednání.
Zajímavý je i původ zprávy. Že ji jako první přineslo srbské médium sledující kariéry srbských reprezentantů, naznačuje spíš únik přes hráčovu nebo agenturní stranu než cílené utajování ze strany Sparty.
Hráč, kterého nelze jednoduše nahradit
Birmančević není běžný člen kádru. Za Spartu odehrál 109 soutěžních zápasů, vstřelil 37 gólů a přidal 21 asistencí. V sezoně 2023/24 získal v anketách české ligy ocenění Hráč sezony i Cizinec sezony, obojí naráz. Tomáš Rosický ho při příchodu popisoval jako hráče pro křídlo i podhrot, a přesně tuto univerzálnost Birmančević na hřišti potvrzoval: dribling, finální přihrávka, schopnost rozhodovat zápasy individuální akcí.
Podle Transfermarktu má tržní hodnotu 3,5 milionu eur. Pokud by skutečná přestupová částka činila kolem milionu, šlo by o prodej výrazně pod cenou. Vysvětlení je prosté: Birmančevićovi zbývalo deset měsíců do konce smlouvy. Sparta stála před klasickým dilematem, prodat teď za zlomek, nebo riskovat odchod zadarmo příští léto.
Letní exodus na Letné
Birmančevićův případný odchod nezní tak alarmižně sám o sobě jako v kontextu celého přestupového okna. Sparta v létě 2026 pustila:
- Lukáše Haraslína do saúdskoarabského Al-Fateh
- Jana Kuchtu na hostování do Legie Varšava
- Albiona Rrahmaniho do Venezie
- Imanola Garcíu de Albénize do Eibaru
- Petera Vindahla na hostování do Sampdorie
- Asgera Sørensena do FC København
Šest jmen z prvního týmu. Pokud k nim přibude Birmančević, Sparta přijde o sedmého hráče, a hlavně o druhé hotové levé křídlo po Haraslínovi. Levá strana útoku, která ještě na jaře patřila k nejproduktivnějším v lize, by ztratila oba své klíčové protagonisty.
Přestavba, ne rozpad
Mluvit o kolapsu by ale bylo zkratkovité. Sparta zároveň přivedla Matěje Juráska a Jonatana Brunese, v kádru má Mercada, Alcócera a další ofenzivní varianty. Rosický u Juráska výslovně zmínil, že ho klub vnímal jako profil vhodný pro případ Haraslínova odchodu. Přímý náhradník za Birmančeviće pojmenovaný není, minuty se budou nejspíš rozdělovat uvnitř stávajícího ofenzivního bloku.
A výsledky zatím drží. Sparta po utkání s Artisem hlásila výhru 4:0 a další tři body. Kádrová obměna je masivní, ale probíhá za chodu, ne ve vakuu.
Proč zrovna Ferencváros
Na první pohled to vypadá jako krok dolů. Transfermarkt odhaduje hodnotu sparťanského kádru na 82 milionů eur, ferencvároského na 49 milionů. Maďarská liga je v evropském žebříčku níže než česká.
Jenže Ferencváros není bezvýznamná adresa. Třicet šest ligových titulů, rekordní maďarský klub, a hlavně: v době zprávy hrál play-off Evropské ligy proti Trabzonsporu, předtím vyřadil Vojvodinu, Twente i Górnik. Pro Birmančeviće to znamená evropské zápasy, pravděpodobně vyšší plat a roli jedničky v ofenzivě. Pro třicetiletého hráče s končící smlouvou logická volba.
Sparta naopak po vyřazení Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů (2:4 na součet) zůstala bez nejprestižnější evropské soutěže. I to mohlo misku vah naklonit.
Birmančevićův příběh na Letné možná skončí tím nejprozaičtějším způsobem, ne velkým přestupem do top ligy, ale pragmatickým obchodem, ve kterém všechny tři strany dostaly to, co v danou chvíli potřebovaly. Sparta aspoň nějaké peníze místo nuly. Ferencváros hotového hráče pro Evropu. A Birmančević jistotu na další čtyři roky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle