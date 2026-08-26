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Samsung odpověděl na novinky Googlu. One UI 9.5 znovu překvapí, uživatelé dostanou oblíbené widgety

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Dne 12. května Google ukázal svět Create My Widget, widgety, které si uživatel popíše vlastními slovy a AI je vytvoří. Samsung rychle reagoval.
Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE

Zdroj: GoGadgetNews (Twitter / X)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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