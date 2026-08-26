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Po Alexandrijské knihovně se slehla zem. Nenašly se žádné stopy, ale historické záznamy hovoří o jejím zničujícím zániku

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Starověk s sebou nese nespočet tajemství. Některá z nich díky dochovaným dědictvím ožívají. Jiná bohužel byla nenávratně zničena. Mezi jedno takové, považované i za největší ztrátu starověkého světa, patří Alexandrijská knihovna. Ta byla plná dobových pokladů.
Po Alexandrijské knihovně se slehla zem. Nenašly se žádné stopy, ale historické záznamy hovoří o jejím zničujícím zániku

Po Alexandrijské knihovně se slehla zem. Nenašly se žádné stopy, ale historické záznamy hovoří o jejím zničujícím zániku

Zdroj: Wikimedia / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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