Kuki TV a Nej.cz definitivně končí, tisíce lidí o oblíbené služby přijdou. O2 vše vypíná a nabízí „něco lepšího“

Kuki TV jako televizní služba pro domácnosti napojené přímo na O2 přestala existovat posledním lednovým dnem letošního roku. Současně operátor pokračuje v systematickém zavírání zákaznických center Nej.cz, pobočka v Třinci skončila
1. února 2026, táborské centrum následovalo 23. března 2026. Zákazníci, kteří na tyto služby spoléhali, teď stojí před volbou: přejít na novou platformu Oneplay, kterou O2 prezentuje jako „něco lepšího“, nebo hledat jinde. Přesný počet zasažených klientů O2 nezveřejnilo, ale při akvizici Nej.cz šlo podle tiskové zprávy PPF/CETIN o téměř čtvrt milionu aktivních zákazníků a infrastrukturu pro půl milionu domácností. Uváděné „tisíce“ je tedy spíše konzervativní odhad, reálně se změna mohla dotknout desítek tisíc lidí. Co přesně končí a co běží dál
Důležité je rozlišit tři věci, které se snadno smíchají. Za prvé: Kuki TV jako služba pro běžné domácnosti napojené na O2 definitivně skončila k 31. lednu 2026. Kdo měl předplacený kredit, tomu měl být vrácen na kartu použitou k poslední platbě. Za druhé: samotná platforma Kuki ale úplně nezmizela, CETIN ji dál provozuje pro velkoobchodní partnery z řad menších poskytovatelů internetu. Pokud tedy někdo využívá Kuki přes lokálního poskytovatele internetu, nemusí se ho lednové vypnutí vůbec týkat.
Za třetí: Nej.cz nekončí jako internetová infrastruktura. Dráty v zemi zůstávají, přípojky fungují. Co ale mizí, je samostatná zákaznická identita. Od 1. června 2024 je poskytovatelem služeb Nej.cz formálně O2 Czech Republic a značka se postupně rozpouští, zavírají se pobočky, klienti migrují do systémů O2 a samoobsluha Moje Nej ustupuje jednotnému prostředí. Nekončí dráty, končí značka.
Oneplay: co O2 nabízí místo Kuki
O2 spustilo Oneplay 10. března 2025 jako sloučení O2 TV a streamovací služby Voyo. Zákazníkům Kuki rozeslalo nabídku na přechod, přičemž konkrétní podmínky se mohly lišit podle jejich dosavadního tarifu a služeb. Na papíře vypadá nová platforma skutečně robustněji než stará Kuki.
Srovnání klíčových parametrů:
Kuki (S / M / L / XL)Oneplay (Komfort / Extra Zábava / Extra Sport / Maximum) Cena 220 / 320 / 520 / 1 020 Kč 199 / 399 / 599 / 799 Kč Kanály postupně rostoucí nabídka 68 / 109 / 106 / 156 Zpětné sledování až 168 hodin až 7 dní Videotéka omezená 2 000+ titulů, knihovna Voyo/TV Nova Offline sledování ne ano Sportovní multidimenze ne ano (u sportovních tarifů) Závazek bez závazku bez závazku
Oneplay od startu navíc rozšířilo nabídku kanálů; při uvedení O2 komunikovalo 55 až 140+ programů podle tarifu, aktuální čísla jsou vyšší. Přibyla silnější videotéka a sportovní vrstva s exkluzivními právy na domácí fotbal a hokej.
Jenže „lepší“ je marketingové hodnocení, ne univerzální fakt. Kuki mělo vlastní modulární logiku, zákazníci si mohli dokupovat jednotlivé doplňky, zvykli si na konkrétní prostředí a ceník. Přechod na Oneplay znamená změnu návyků, kontrolu kompatibility zařízení a pro někoho i ztrátu tarifní flexibility, na kterou byl roky zvyklý.
Co musí zákazníci udělat, a co se stane, když neudělají nic
U Kuki TV je situace jednoznačná: služba skončila a bez aktivního přechodu na Oneplay nepokračuje. Žádný automatický převod ve stylu „ráno se probudíte a máte Oneplay“ nebyl obecně popsán. Kdo na nabídku nepřistoupil, zůstal bez této televizní služby a případný nevyčerpaný kredit se řešil jeho vrácením.
U internetu Nej.cz je to méně dramatické. O2 uvádí, že převod proběhne plynule a bez výpadku. Prakticky ale stojí za to:
Zkontrolovat kompatibilitu set-top boxu a dalších zařízení s Oneplay Ověřit, zda internet není součástí balíčku, kde změna jednoho prvku ovlivní cenu zbytku Pro dotazy využít zákaznickou linku O2 nebo další dostupné kontaktní kanály; klienti již převedení pod O2 mohou využít i prodejny O2
Kdo o Oneplay nestojí a chce odejít ke konkurenci, musí řešit standardní změnu poskytovatele. Pozor na balíčkové vazby, ukončení televizní složky může ovlivnit podmínky internetové části smlouvy.
Alternativy pro ty, kdo nechtějí Oneplay
Trh internetových televizí v Česku nabízí několik variant pro zákazníky, kteří přechod na Oneplay odmítají:
SledováníTV – balíček START PLUS SmartTV za 169 Kč měsíčně, 117 kanálů, 7 dní zpětně, 50 hodin nahrávek Skylink Live TV – balíček Mini od 209 Kč měsíčně, 52 kanálů, 7denní archiv, sledování na 5 zařízeních MAGENTA TV (T-Mobile) – od 189 Kč měsíčně (prvních 6 měsíců), tarif S Plus se 101 kanály, až 6 zařízení
Kdo hledá levnější generalistickou IPTV, alternativy existují a cenově jsou srovnatelné nebo nižší než Oneplay Komfort za 199 Kč. Kdo ale chce exkluzivní sportovní obsah (domácí fotbalovou ligu, hokej a sportovní multidimenzi), ten se Oneplay jen tak nevyhne. O2 si právě tímto obsahem buduje pozici, kvůli které centralizace Kuki a Nej.cz dává byznysovou logiku.
Proč O2 ruší zavedené značky
Nejde o finanční problémy ani o náhlé rozhodnutí. Časová osa ukazuje promyšlenou integrační linku: akvizice Nej.cz, formální převod poskytovatele na O2 v červnu 2024, start Oneplay v březnu 2025 a začátek roku 2026 jako finální fáze, kdy se uklízejí retailové zbytky starého světa. O2 neprodává jen novou TV službu, dokončuje centralizaci, při které jeden zákazník má jednu aplikaci, jednu fakturu a jednu zákaznickou linku. Pro operátora je to efektivnější. Pro zákazníka, který si na Kuki nebo Nej.cz zvykl, je to vynucená změna, kterou si nevybral.
Značky Kuki TV a Nej.cz v retailové podobě přestaly existovat. Dráty v zemi zůstávají, obsah se přelil do Oneplay, ale pro domácnosti, kterých se změna týká, skončila éra, na kterou byly zvyklé, a „něco lepšího“ si budou muset vyzkoušet samy.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík