Mejdan v Las Vegas: Diaz a Kutcher se opili přímo před kamerou, facka nebyla ve scénáři a štáb skončil v posteli

Mejdan v Las Vegas, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. AMC Mejdan v Las Vegas, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. AMC Mejdan v Las Vegas, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. AMC Mejdan v Las Vegas, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. AMC Mejdan v Las Vegas, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. AMC
Romantická komedie Mejdan v Las Vegas svedla dohromady hereckou dvojici v podání Cameron Diaz a Ashtona Kutchera. Příběh o neuvážené svatbě a milionové výhře stihli tvůrci natočit za pouhých šestačtyřicet dní. Na place i ve střižně se zrodila řada úsměvných i lehce vypjatých momentů, od nečekaného fyzického kontaktu na castingu až po hrdiny skutečně posilněné alkoholem. Autentické opojení a facka navíc
Diváci si obvykle myslí, že hollywoodské hvězdy před kamerou konzumaci alkoholu pouze předstírají, ovšem obě hlavní tváře filmu se rozhodly dodat svatebnímu obřadu maximální autenticitu. Během natáčení těchto záběrů byli Kutcher a Diaz doopravdy opilí.
„Během natáčení svatební scény jsme byli pod vlivem alkoholu pro dosažení naprosté uvěřitelnosti,“ potvrdila Cameron Diaz v jednom z rozhovorů pro média. Jejich nevyzpytatelné chování logicky vedlo k nutnosti opakovat scény hned několikrát.
Producenti měli posléze k dispozici video s těmito nepovedenými klapkami. Tyto kompromitující záběry se na krátkou dobu objevily na internetu, zástupci studia je ovšem velmi rychle stáhli z důvodu porušení autorských práv.
O napětí nebyla nouze ani před první klapkou. Castingy obvykle představují rutinní proces výběru obsazení. Herec Rob Corddry si ze svého zkušebního čtení odnesl překvapivý zážitek, protože mu Ashton Kutcher při přehrávání scény uštědřil nefalšovanou facku. Tento fyzický kontakt se ve scénáři vůbec nenacházel. Corddry situaci naštěstí profesionálně ustál a roli kamaráda hlavního hrdiny nakonec získal.
Skrytá pomrknutí a recyklované záběry
Tvůrci do příběhu zakomponovali několik drobných odkazů na jiné filmové projekty. Hrdinka například na večírku předvede naprosto stejný kousek, jaký Cameron Diaz ukázala ve snímku
. Shodou okolností si v této akční sérii zahrála po boku Demi Moore, tehdejší manželky Ashtona Kutchera. Samotný úvodní přelet vrtulníkem nad New Yorkem nevznikl původně pro tuto komedii, štáb si jej pouze vypůjčil z filmu Seznamte se, Dave, který vznikal ve stejném období. Charlieho andílci
Pozornost poutá také štítek se jménem soudce při rozvodovém stání. Nápis hlásá jméno Hon. R. D. Whopper, což odkazuje na poctivou porci masa z oblíbeného fastfoodu. Komediální prvek doplňuje i postava právníka v podání Roba Corddryho. Ten se ve filmu zmiňuje o studiu na komunitní univerzitě a o rok později získal stejný herec roli v úspěšném seriálu Zpátky do školy, jehož děj se odehrává právě v prostředí této vzdělávací instituce.
Filmařské přehmaty u automatů a v posteli
Pečlivým fanouškům neuniklo ani několik technických nesrovnalostí. Zásadní chyba se týká samotné výhry tří milionů dolarů. Výherní automat vyžadoval k dosažení progresivního jackpotu vhození dvou mincí, filmový hrdina do něj přitom vhodil pouze jednu jedinou. Těsně před ním navíc u stejného stroje seděla jeho partnerka a výsledek jejího zatočení ukazoval dvakrát symbol jackpotu a jednu sedmičku, což by v reálném kasinu znamenalo okamžitý zisk velké částky.
Detailisté objevili drobný přešlap ve scéně milostného sblížení v hotelové posteli. V jednom krátkém prostřihu je v pozadí zřetelně vidět člen filmového štábu. Záběry na proslulý bulvár Strip museli střihači opticky převrátit. Názvy slavných resortů jako Bellagio nebo MGM Grand proto vidí divák zrcadlově obráceně. Místo ubytování hrdinů zasadili tvůrci do skutečného resortu Planet Hollywood a výhled z jejich okna naprosto přesně odpovídá severní části tohoto ikonického komplexu.
Zákony by zhatily celý obřad
Zápletka stojí na předpokladu platného manželství uzavřeného v ranních hodinách. Skutečné zákony státu Nevada by takový vývoj událostí ale vůbec neumožnily. Snoubenci by si museli ještě před obřadem osobně zařídit oficiální povolení k sňatku na příslušném úřadě, což by dvojice zmožená celonočním flámem nedokázala splnit. K žádnému právně závaznému svazku by tak nikdy nedošlo.
Komedii Mejdan v Las Vegas vysílá stanice AMC 26. srpna v 16:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).