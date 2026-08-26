VIDEO: Prezident Pavel obědval v Chotěboři. Na sítích se řeší potlesk ze zahrádky

Na videu na síti X, které je pořízeno přímo od stolu na zahrádce, přijíždí prezidentský pár se svým početným týmem. A do restaurace vchází přes zaplněnou letní zahrádku. Prezident Petr Pavel hosty pozdraví, a lidé, kteří zde obědvají, přivítají manželský pár potleskem.
„Představte si, že sedíte v obyčejné hospodě na meníčku a najednou tam přijede na oběd prezident s manželkou. Ovšem ta spontánní reakce překvapených hostů na prezidentský pár mi docela vyrazila dech," stojí v popisku zmíněného videa.
Do diskuzí na sociálních sítích se zapojili prezidentovi příznivci i jeho odpůrci. „Jo dnes při venčení jsem to slyšel. Jak nechali půl Chotěboře vyklidit, agenti měsíc dopředu a voooodstřelovači mířili na zverimex 😆. Celá předzahrádka dnes jen dezoši a předháněli se, kdo víc ví. Papaláš a za naše peníze a kde mám teď vzít na cíga a pivko," napsal na síti X Eduard Dymáček.
„Já jsem ráda, že zavítal zrovna do „Police“, je to fajn hospoda a mám blízký vztah k Chotěboři. Moc mě to potěšilo, jsem hrdá, že máme takového prezidenta," napsala na Facebooku Alena Srpová.
Dvě srpnové návštěvy
Prezidentský pár zavítal na Vysočinu během srpna hned dvakrát. Soukromě to bylo v neděli 16. srpna, kdy s manželkou Evou přijel na festival Prázdniny v Telči, který si letos na konto zapsal už 44. ročník. Čekalo zde na něj několik stovek lidí.
Prezidentská návštěva ve městě oživila příběh pozlaceného psacího pera uloženého v místním muzeu. Původně se s ním do pamětní knihy v roce 1928 podepsal prezident Tomáš Garrigue Masaryk, řekl starosta města Vladimír Brtník (ODS), který hlavu státu pozval. „Potom ho v roce 1946 vzal do ruky pan prezident (Edvard) Beneš. Telč navštívil, když hledal nemovitost pro své letní sídlo. Z řady komunistických prezidentů se do kroniky nepodepsal ani jeden,“ doplnil Brtník. Později se perem vyrobeným v USA podepsali při své návštěvě města do pamětních knih také prezidenti Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman.
Vedle pera si město pro prezidenta připravilo také zmenšeninu obelisku z mrákotínské žuly, jehož originál stojí na nádvoří Pražského hradu. Mrákotínský lom je nedaleko Telče, odkud se po železnici obelisk do Prahy přepravoval.
„Myslím, že si Město Telč v závěru festivalu Prázdniny v Telči nemohlo přát nic lepšího, než návštěvu prezidenta republiky Petra Pavla s manželkou Evou. Byla to taková moc pěkná tečka za tím 44. ročníkem festivalu ve městě šťastných lásek u nás v Kraji Vysočina,“ uvedl na svém facebooku poslanec a bývalý hejtman Vítězslav Schrek (ODS), který Telč také navštívil.
Prohlédli si výrobu lyží
Další, tentokrát už oficiální návštěva, proběhla ve čtvrtek 20. srpna. Na programu byla prohlídka české technologické společnosti Racom a firmy Kästle CZ vyrábějící lyže. Obě společnosti sídlí v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Jednodenní cestu zakončil prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků.