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VIDEO: Prezident Pavel obědval v Chotěboři. Na sítích se řeší potlesk ze zahrádky

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Kraj Vysočina byl v minulém týdnu na jeden den cílem návštěvy prezidentského páru, tedy Petra Pavla a jeho manželky Evy. Na sociálních sítích se nyní objevilo video z prezidentova obědu v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Tam jej potleskem přivítala zaplněná restaurační zahrádka.
Ilustrační foto, prezident Petr Pavel na srpnové návštěvě Vysočiny

Ilustrační foto, prezident Petr Pavel na srpnové návštěvě Vysočiny

Zdroj: Facebook Petra Pavla
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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