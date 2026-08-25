Facebook, Instagram i WhatsApp zavedou předplatné. Za 85 Kč měsíčně ale nezískáte tolik, kolik si myslíte

Koncem května 2026 oznámila Naomi Gleitová, produktová šéfka Mety, globální spuštění trojice předplatných: Facebook Plus, Instagram Plus a WhatsApp Plus. Částka 85 Kč měsíčně, která koluje jako vstupní cena, odpovídá přepočtu 3,99 dolaru za jednu jedinou aplikaci, konkrétně za Facebook Plus nebo Instagram Plus. WhatsApp Plus stojí 2,99 dolaru, tedy asi 61 Kč. Kdo by chtěl platit za všechny tři najednou, zaplatí 10,97 dolaru měsíčně, tedy při kurzu
České národní banky z 27. května 2026 přibližně 229 Kč. A ani za tu částku nedostanete to, co byste nejspíš čekali: žádný bezreklamní režim, žádné ověření identity, žádný jednotný „Meta tarif“. Jde o kosmetické a komfortní funkce, které Meta prodává po kouskách. Co přesně za 85 Kč dostanete, a co ne
Za orientačních 83 Kč (3,99 USD) měsíčně si u Instagram Plus odemknete sadu funkcí zaměřených hlavně na Stories a profil. Patří mezi ně prodloužení Stories na 48 hodin, anonymní náhled cizích Stories, statistiky přehrání, vyhledávání v seznamu diváků, až šest připnutých příspěvků, vlastní ikona aplikace nebo font v biu. Facebook Plus má podle dostupných informací podobnou sadu, byť Meta dosud nezveřejnila kompletní samostatný seznam.
WhatsApp Plus je levnější (2,99 dolaru, tedy asi 62 Kč) a ještě úžeji zaměřený. Nabízí prémiové nálepky, motivy, vlastní vyzváněcí tóny, více připnutých chatů a rozšířené seznamy konverzací. Jak v dubnu 2026 potvrdil mluvčí Mety pro
TechCrunch, jde o „volitelný, hlavně kosmetický balíček“. O odstranění reklam ve WhatsApp Statusu v popisu Plus není ani zmínka.
Co v žádném z těchto tarifů nenajdete:
Bezreklamný Facebook nebo Instagram – ten Meta v Evropě řeší odděleným předplatným „subscription for no ads“, které vzniklo už v říjnu 2023 jako reakce na regulaci GDPR a DMA. Ověřovací odznáček a prioritní podporu – to patří do Meta Verified, což je samostatný produkt s vlastní cenou. AI funkce a rozšířené kapacity – ty Meta balí do připravovaného tarifu Meta One.
Tři různé placené vrstvy, tři různé účely. A žádná z nich se nejmenuje „kompletní Meta předplatné“.
Proč Meta prodává každou aplikaci zvlášť
Už v lednu 2026, kdy Meta poprvé avizovala testy,
TechCrunch citoval firemní vyjádření, že každá aplikace dostane vlastní sadu exkluzivních funkcí. Instagram Plus míří na tvůrce a aktivní uživatele Stories, WhatsApp Plus na lidi, kteří chtějí personalizovat chat, Facebook Plus na ty, kdo tráví čas ve feedu a profilech.
Z obchodního pohledu to dává smysl. Meta tím maximalizuje šanci vybírat od různých typů aktivních uživatelů zvlášť, místo aby nabídla jeden levný balík, kde by se většina spokojila s nejnižší cenou. Žádný společný trojitý tarif Meta dosud neoznámila. Psychologicky levných 85 Kč tak ve skutečnosti neříká skoro nic o celkové útratě; je to cenovka jednoho dílku skládačky.
Základní používání zůstává zdarma, ale pozor na nuance
Meta opakovaně zdůrazňuje, že základní fungování všech tří aplikací se nemění. Oficiální příspěvek k uvedení Instagram Plus ze 4. června 2026 to říká výslovně, stejně jako přehled WhatsApp Plus na 9to5Mac. Kdo si nepředplatí, nepřijde o feed, Stories, zprávy ani hovory.
Jenže v Evropě zároveň běží paralelní model, který s Plus nemá nic společného. Od roku 2023 Meta nabízí evropským uživatelům Facebooku a Instagramu volbu: buď bezplatné používání s reklamami, nebo placené předplatné bez reklam, případně nověji i variantu s méně personalizovanými reklamami. Tento model vznikl pod tlakem evropské regulace a výroční zpráva Mety za rok 2025 ho popisuje jako samostatnou kapitolu. Kdo si tedy myslí, že Facebook Plus = Facebook bez reklam, mýlí se. Jsou to dva různé produkty.
Jak si Meta Plus stojí vedle konkurence
Srovnání s jinými placenými modely ukazuje, jak neobvyklý přístup Meta zvolila:
Služba Cena od Co zahrnuje Instagram Plus / Facebook Plus 3,99 USD (~83 Kč) Mikrofunkce kolem Stories, profilu, personalizace WhatsApp Plus 2,99 USD (~62 Kč) Kosmetické prvky chatu X Premium (Basic) 3 USD (~63 Kč) Odznáček, omezení reklam, vyšší limity Groku X Premium 8 USD (~167 Kč) Plný balík včetně nástrojů pro tvůrce YouTube Premium individuální tarif Kompletní bezreklamní režim celé platformy
YouTube Premium funguje jako široký členský program s individuálními, rodinnými i studentskými tarify, tedy jako „kompletní placený režim služby“. X Premium za 8 dolarů přidává ověření, omezení reklam i nástroje pro tvůrce. Meta Plus je oproti tomu mikrobalíček jedné funkční vrstvy bez reklam, bez verifikace a bez AI. Co to znamená pro české uživatele
Česko má být součástí globálního spuštění, i když nabídka se v aplikacích může zobrazovat postupně. Finální korunová cena v App Storu nebo Google Play se může od redakčního přepočtu mírně lišit, záleží na platformě a aktuálním kurzu. Registrace probíhá přímo v nastavení aplikace; u podmínek zrušení předplatného Meta zatím nezveřejnila podrobnou nápovědu specificky pro tarify Plus.
Kdo zvažuje předplatné, měl by si nejdřív ujasnit, co vlastně chce. Bezreklamní Facebook? To je jiný produkt. Ověřený profil s modrou značkou? Taky jiný produkt. Prémiové nálepky ve WhatsAppu? To je WhatsApp Plus za 62 Kč. Prodloužené Stories na Instagramu? Instagram Plus za 83 Kč. Meta v roce 2026 neprodává jeden jasný tarif pro běžného uživatele, prodává řadu mikroplateb, z nichž každá odemyká jiný kousek komfortu.
Těch 85 Kč je reálná cena. Jen ne za to, co si většina lidí pod „předplatným Facebooku, Instagramu a WhatsAppu“ představí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík