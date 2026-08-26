Případ nevinné mladé dívky, která se až do poslední chvíle bránila, otřásá celým světem. Vyšetřování provází obrovský skandál kolem důvěryhodnosti policie

Město, kde klidné ulice rozkvétají uměním –
tak je Kwangdžu popisováno cestovatelskými průvodci. Město na jihozápadě Jižní Koreje láká na pomalejší tempo, tiché uličky, parky, hory a místa, kde si člověk může odpočinout od ruchu korejských velkoměst. Právě v tomto městě se ale odehrál případ, který do tohoto obrazu klidu zasadil něco zcela opačného. V květnu 2026 byla v jedné z ulic brutálně napadena a zabita sedmnáctiletá dívka.
Příběh tím však teprve začal. Vyšetřování postupně odhalilo,
že za vraždou nestál výbuch násilí, ale muž, jehož předchozí chování zahrnovalo stalking a sexuální násilí. Větší otázky však vyvolalo to, jakým způsobem případ vyšetřovala policie. Násilné chování začalo dávno před incidentem
Podle vyšetřovatelů Čang jun-ki svou sedmnáctiletou oběť před útokem sledoval. Když se k ní přiblížil ve svém autě, otevřel zadní dveře, chytil ji zezadu za krk a pokusil se ji vtáhnout dovnitř. Dívka se bránila a začala křičet. Čang ji následně napadl nožem a způsobil jí smrtelná zranění. Na její volání o pomoc přiběhl kolemjdoucí student, který se ji pokusil zachránit. Čang zaútočil nožem i na něj a zranil ho. Pachatel původně tvrdil, že útok neměl sexuální motiv. Později však po předložení záznamů z palubní kamery přiznal, že dívku sledoval s úmyslem sexuálně ji napadnout a že ji
zabil poté, co se bránila.
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Sedmnáctiletá dívka nebyla první ženou, vůči níž měl Čang projevit násilné sexuální chování. Případ zároveň odhalil znepokojivou minulost, která předcházela
samotné vraždě. Jang měl podle vyšetřovatelů dlouhodobě pronásledovat bývalou kolegyni, která jeho zájem odmítla. Měl ji sledovat autem, opakovaně čekat v okolí jejího bydliště a krátce před vraždou se podle obžaloby vloupat do jejího bytu. Vyšetřování navíc ukázalo, že v době, kdy pracoval v dětském centru, měl tajně pořizovat nevhodné záběry nezletilých dívek. Policie při prohlídce jeho domova našla také erotické panenky s poškozenými místy na krku a hrudníku. Prokuratura tento nález považovala za další indicii jeho násilných sexuálních sklonů. Není však doloženo, že by na panence přímo trénoval útok. Ještě před vraždou tak existovala řada varovných signálů, která naznačovala eskalaci jeho násilného a sexuálně agresivního chování.
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Možná si teď říkáte, proč se právě tento
případ stal v Jižní Koreji tak sledovaným. Nešlo o sériového vraha ani o útok s desítkami obětí. Jde o jednu brutální vraždu sedmnáctileté dívky, jakých se bohužel ve světě odehrávají stovky. To, co ale tento případ odlišilo, nebyla pouze samotná vražda. Pozornost se brzy obrátila k policii a k otázce, zda její příslušníci při vyšetřování nezanedbali své povinnosti, a ještě závažněji, zda někteří z nich nezatajovali nebo neničili důkazy.
Do případu se dostává jeden mimořádně znepokojivý prvek, a to Čangův otec, který byl
sám policistou. A právě jeho postavení mu podle vyšetřovatelů umožnilo získat přístup k informacím, ke kterým by se běžný člen rodiny pachatele jen těžko dostal. Bylo zjištěno, že otec získal od policistů zapojených do případu adresu synova bytu, informace o tom, kde se nachází jeho auto, a dokonce i přístupové údaje k bytu. To vše přesto, že Čang měl být v té době již zadržený.
O několik dní později se otec do synova bytu skutečně vydal. Tvrdil, že ho chtěl uklidit. Ve skutečnosti ale z místa zmizely předměty, které mohly být pro vyšetřování důležité.
Policie už při první prohlídce bytu zaznamenala dvě poškozené erotické panenky, jejichž krk a hrudník nesly stopy po ostrém předmětu. Tyto předměty však nebyly zajištěny jako fyzické důkazy. Otec je následně rozebral na několik částí a vyhodil na různých místech. Zlikvidován měl být také jeden ze synových starších mobilních telefonů, který měl být spálen.
Právě erotické panenky přitom později získaly na významu. Prokuratura z jejich poškození a dalších důkazů usoudila,
že vražda mohla být spáchána v souvislosti se sexuálním útokem. Z kamerových záznamů pořízených během původní policejní prohlídky se podařilo některé zničené důkazy zpětně rekonstruovat. Právě díky nim mohla prokuratura změnit pohled na motiv vraždy a obvinit Janga z vraždy spojené se sexuálním násilím.
Nejzvláštnější na celém příběhu je přitom skutečnost, že otec za samotné zničení důkazů nebyl trestně stíhán. Jihokorejský trestní zákon totiž v případě zničení důkazů ve prospěch blízkého příbuzného stanovuje výjimku. Vyšetřování se proto místo trestního stíhání zaměřilo mimo jiné na to,
zda policista neporušil své služební povinnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=7dRksi8YRVI
Ve hře je ten nejvyšší trest
Případ zatím není uzavřený. Jang Yun-gi stále čeká na rozsudek a závěrečné jednání soudu je naplánováno na 31. srpna 2026. Prokuratura při něm přednese svůj návrh trestu, o jeho konečné výši ale rozhodne až soud. Jang přitom během řízení změnil svou výpověď. Zpočátku odmítal potvrdit, že
vražda souvisela se sexuálním útokem. Při druhém soudním jednání 13. července však prostřednictvím svého obhájce přiznal všechny body obžaloby, včetně rape- murder, tedy vraždy spojené se znásilněním.
Jang nebyl obžalován
pouze z běžné vraždy. Policie případ původně řešila jako vraždu, ale prokuratura po doplňujícím vyšetřování dospěla k závěru, že útok měl sexuální motiv, a obžalovala ho z rape- murder. Toto ustanovení stanovuje za vraždu spojenou se znásilněním trest smrti nebo doživotní odnětí svobody.
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Trest smrti je
v Jižní Koreji stále součástí platného práva a soudy jej mohou nadále ukládat. Od posledních poprav v prosinci 1997 však země žádnou popravu nevykonala. Za téměř tři desetiletí přesto soudy k trestu smrti odsoudily desítky lidí, kteří zůstávají v cele smrti. Jižní Korea je proto označována za zemi „abolicionistickou v praxi“, kdy trest smrti formálně nezrušila, ale popravy fakticky nevykonává. Právě nejvyšší možný trest, tedy smrt, požaduje také rodina zavražděné dívky. Pokud by mu jej soud skutečně uložil, šlo by o právně platný rozsudek, nikoli však o automatickou popravu. O tom, zda dostane trest smrti, nebo doživotní vězení, zatím rozhodnuto není.
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Případ ale vyvolal i debatu, která jde daleko
za hranice policejního vyšetřování. Australská organizace Collective Shout, která dlouhodobě upozorňuje na sexualizaci a násilí vůči ženám a dětem, v srpnu 2026 vyzvala jihokorejské úřady k úplnému zákazu realistických erotických panenek a sexuálních robotů. Ve svém otevřeném dopise přímo odkazuje na případ Janga Yun-giho a na dvě poškozené sexuální panenky nalezené v jeho bytě. Organizace tvrdí, že jejich poškození naznačuje, že na nich Jang před skutečným útokem praktikoval násilí. Tuto interpretaci však nelze prezentovat jako soudem potvrzený fakt. Dostupné informace pouze potvrzují, že panenky byly poškozené a že prokuratura jejich stav považovala za relevantní pro posouzení Jangova sexuálního motivu.
Collective Shout zároveň
vyzvala Jižní Koreu k přísnější regulaci trhu a k nezávislému přezkoumání toho, jak policie s panenkami během vyšetřování naložila. Podle organizace nejde o první podobnou snahu, protože v Jižní Koreji se již dříve objevily petice požadující omezení či zákaz realistických erotických panenek, některé z nich s desítkami tisíc podpisů.
https://www.instagram.com/p/DbtvOdMGELY/
Případ tedy ani několik
měsíců po vraždě není uzavřený. Jang Yun-gi čeká na závěrečné jednání. Soud se bude zabývat nejen samotným útokem, ale také důkazy týkajícími se jeho předchozího chování a sexuálního motivu. Prokuratura následně navrhne trest a soud rozhodne o jeho výši. Současně pokračuje i vyšetřování postupu policie, která případ původně vedla. Někteří policisté čelí podezření ze zanedbání povinností, manipulace či zničení důkazů a z neoprávněného předávání informací. Případ tak v tuto chvíli pokračuje ve dvou rovinách. Jednou je soud s mužem obžalovaným z vraždy, druhou otázka, zda při původním vyšetřování nedošlo k pochybením ze strany policie. Zdroje: Koreajoongangdaily, Collective Shout, SBSnews, TheKoreaHerald, KBSWorlds, TheChosun, TheKoreaTimes, KoreaJoongangdaily, Khan, Trip, Nocutnews, Seoul, KBCnews, Lawkorea, Collectiveshout, SEDaily, Humanright