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Případ nevinné mladé dívky, která se až do poslední chvíle bránila, otřásá celým světem. Vyšetřování provází obrovský skandál kolem důvěryhodnosti policie

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Kwangdžu působí na první pohled jako klidné jihokorejské město. V květnu 2026 se však stalo dějištěm vraždy sedmnáctileté dívky, která se následně proměnila v mnohem větší kauzu. Případ Čang Jun-kiho totiž neodhalil pouze násilný útok a znepokojivou minulost obžalovaného, ale také závažná podezření na pochybení policie a zatajování informací.
Případ nevinné mladé dívky, která se až do poslední chvíle bránila, otřásá celým světem. Vyšetřování provází obrovský skandál kolem důvěryhodnosti policie

Případ nevinné mladé dívky, která se až do poslední chvíle bránila, otřásá celým světem. Vyšetřování provází obrovský skandál kolem důvěryhodnosti policie

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

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