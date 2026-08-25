Hradec Králové dal celý úřad do jedné aplikace. Parkování, doklady i poplatky vyřídíte na pár kliknutí z gauče

Dne 16. března 2026 město spustilo rozšířenou verzi aplikace, která dosud sloužila hlavně k hlášení problémů a podávání podnětů. Nově v ní najdete sekci Úřad online, sledování stavu vyřizování osobních dokladů, elektronické objednání na přepážku, úhradu parkovného, tipy na kulturní akce i napojení na datový portál Hradec v datech. Jde o jeden vstupní bod, přes který se obyvatel dostane k většině městských agend, aniž by musel přeskakovat mezi weby a formuláři. Aplikace funguje jako rozcestník, který vás k jednotlivým službám navede nebo je rovnou otevře, ale přesto ne každou agendu zvládnete dokončit čistě z mobilu.
Co už v aplikaci skutečně funguje
Funkce, které jsou k dispozici od března 2026, pokrývají nejčastější důvody, proč lidé kontaktují magistrát:
- Úřad online – rozcestník životních situací, formulářů a elektronických podání napojený na městský Portál občana.
- Sledování dokladů – po přihlášení vidíte, v jakém stavu je vyřizování vašeho občanského průkazu nebo pasu.
- Objednání na úřad – vyberete si agendu a termín a přijdete rovnou na řadu.
- Parkování – úhrada parkovného přímo v aplikaci.
- Akce a novinky – přehled kulturních a sportovních akcí ve městě.
- Hradec v datech – přístup k otevřeným městským datům.
Registrovaných uživatelů hradeckého profilu v Munipolis je přes sedm tisíc a město přes aplikaci dosud vyřešilo více než 7 300 podnětů. Aplikace je zdarma ke stažení pro Android i iOS.
Kde vás ani aplikace nezachrání
Některé agendy zkrátka online dokončit nejde, a to ne kvůli aplikaci, ale kvůli zákonu. U občanského průkazu i cestovního pasu vyžaduje Ministerstvo vnitra osobní návštěvu, protože úřad potřebuje pořídit fotografii a sejmout otisky prstů. Munipolis vám v tomto případě pomůže objednat se na konkrétní čas a sledovat, kdy bude doklad hotový, ale vyzvednout si ho musíte osobně.
Pro plné využití služeb je navíc nutná registrace a přihlášení přes Identitu občana, datovou schránku nebo MojeID. Bez účtu se dostanete k základním informacím a novinkám, ale k podáním a sledování dokladů už ne.
Poplatky? Ty dorazí později
Město platby poplatků skutečně plánuje. Podle oficiálního oznámení z března 2026 má portál pro úhradu některých městských poplatků přibýt do konce roku 2026. Přesný termín ani seznam poplatků město zatím nezveřejnilo. Hradec nicméně už dnes provozuje na svém ePortálu takzvané Konto plátce, takže nový modul v Munipolis nejspíš nevznikne od nuly, ale spíše propojí mobilní aplikaci s existující platební infrastrukturou.
Hradec není sám, ale je určtiě napřed
Munipolis jako platforma funguje ve více než 3 500 samosprávách po celém Česku. Dodavatel označuje Hradec Králové spolu s Přerovem za první města nové generace „Munipolis 2.0“, která z původně komunikační aplikace staví takzvanou městskou superaplikaci s modulárními funkcemi.
Praha i Brno nabízejí řadu podobných online služeb: Praha má vlastní platbu za parkování přes web, Brno provozuje projekt Brno iD jako e-shop městských služeb. Rozdíl je v tom, že Hradec tyto funkce soustřeďuje do jednoho městského profilu v jedné aplikaci, zatímco v Praze nebo Brně musíte přeskakovat mezi několika platformami.
Impuls ke změně přišel z praxe. Jak ve firemním newsroomu FYI Prague uvedl Vít Luštinec, po nasazení Munipolis pro sběr podnětů vzrostl roční objem hlášení přibližně o 250 na více než 3 000. Město tak získalo důvod posunout aplikaci dál, z hlásicího nástroje na vstupní bránu k běžným městským službám.
Hradec Králové nedal do jedné aplikace doslova každý šanon z magistrátu. Dal do ní ale místo, odkud se ke každému šanonu dostanete, a u většiny běžných záležitostí skutečně nemusíte vstávat z gauče.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman