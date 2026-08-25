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Hradec Králové dal celý úřad do jedné aplikace. Parkování, doklady i poplatky vyřídíte na pár kliknutí z gauče

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Hradec Králové proměnil městskou aplikaci Munipolis v centrálním rozcestníku úřadu, od parkování přes sledování dokladů až po chystané poplatky.
Telefon Android, aplikace Hradec Králové

Telefon Android, aplikace Hradec Králové

Zdroj: Minupolis
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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