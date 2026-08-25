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Bez Google účtu váš telefon Xiaomi nedělá ani polovinu toho, co umí. Přihlášení zabere minutu a změní vše

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Telefony Xiaomi bez přihlášeného Google účtu přichází o Play Store, zálohy, synchronizaci kontaktů i celou vrstvu služeb, na které Android stojí.
Gmail

Gmail

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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