Vinícius Júnior stál Real miliardy a teď ho bývalý spoluhráč sestřelil jednou větou. Nikdo takového hráče v týmu nechce

Santiago Cañizares, někdejší brankář Realu a španělské reprezentace, po druhém ligovém kole sezony 2026/27 prohlásil ve vysílání rádia COPE větu, která obletěla španělská média: „Nikdo takového hráče v klubu nechce.“ Podle sekundárních zdrojů citujících jeho vystoupení šel ještě dál, tvrdil, že v létě o Viníciuse neprojevil zájem žádný velký klub a že by ho maximálně vzal „někdo jako Newcastle“. Jenže dva týdny před tímto výrokem Real Madrid brazilskému křídelníkovi prodloužil smlouvu do roku 2032. A ještě předtím ho podle The Guardian a Sky Sports chtěl Arsenal.
Co se stalo na hřišti Espanyolu
Pátek 22. srpna 2026, druhé kolo LaLigy. Espanyol hostí Real Madrid, který nakonec vyhraje 2:1. Vinícius se ale dostane do centra pozornosti z jiného důvodu než gólů. Dvakrát padá v pokutovém území soupeře za okolností, které část komentátorů i domácí lavička označují za simulaci.
Ve 32. minutě dostává žlutou kartu. Důvod ale není ten, který by člověk čekal. Disciplinární komise RFEF ji v oficiálním dokumentu k druhému kolu vede jako napomenutí za „diskusi / konfrontaci se soupeřem“, nikoli za filmování. Mezi suspendovanými hráči Vinícius nefiguruje a žádný dodatečný trest za simulaci z podkladů nevyplývá.
To ale nezabrání Espanyolu, aby na svém účtu na síti X ironicky položil otázku, od kolika „bazénů“ se dává druhá žlutá. Brankář Realu Thibaut Courtois na to reagoval slovy, že v šestnáctce se pokládají všichni útočníci a že by se Espanyol měl nejdřív podívat do zrcadla.
Mourinho chrání, Cañizares útočí
José Mourinho věděl, co přijde. Už na předzápasové tiskové konferenci den předtím mluvil o Viníciusově touze zůstat v Madridu a o tom, že „ti nejlepší musí být tady“. Po zápase pak popsal konkrétní práci, kterou s hráčem vede: o přestávce mu říkal, aby si dal pozor i na způsob oslavy případného gólu, aby ho mohl nechat na hřišti. Uznal, že Vinícius „není svatý“, ale hlavní problém viděl jinde, v opakovaném cílení soupeřů na brazilského útočníka podle ustáleného vzorce.
Cañizares vidí věci opačně. A nejde o jednorázový výbuch. Už v červenci 2025 veřejně tvrdil, že si Vinícius nemůže dovolit další podobnou sezonu. Jeho linka je konzistentní: hráč fotbalově dává hodně, ale chováním část přínosu maže. Po zápase s Espanyolem ji dotáhl do extrému, prohlásil, že o takového hráče nikdo nestojí.
Co říkají čísla a smlouvy
Fakta jdou proti Cañizaresově nejtvrdší tezi. Pojďme je seřadit:
- 6. srpna 2026 Real Madrid oficiálně prodlužuje Viníciusovi smlouvu do 30. června 2032.
- Konec července 2026 Sky Sports informuje, že Arsenal měl o hráče zájem, ale Real ho nechtěl prodat a čekal na dohodu o nové smlouvě.
- 4. srpna 2026 The Guardian s odkazem na Reuters potvrzuje, že Vinícius se vrátil do přípravy a téma přestupu do Arsenalu bylo reálně zkoumané.
Tvrzení, že „v létě nepřišla žádná nabídka“, je tedy přinejmenším nepřesné. Zájem existoval. Real ho odmítl, protože hráče chtěl udržet. A pak mu dal smlouvu na šest let.
Disciplinární historie přitom skutečně roste. Podle přehledu deníku AS měl Vinícius v sezoně 2018/19 jedinou žlutou kartu. V ročníku 2021/22 jich bylo sedm. V sezoně 2022/23 šestnáct. Jediná doložená červená za simulaci přišla ještě v rezervním týmu Castilla, ne v prvním mužstvu. Trend je nepříjemný, ale „nikdo ho nechce“ z něj nevyplývá.
Reputační krize, ne rozchod
Debata kolem Viníciuse není nová. Cadena SER už v srpnu 2025 psala o stagnaci jednání o smlouvě a kritickém tlaku na sezonu. Platové požadavky, práva na využití image, veřejné kontroverze, to všechno komplikovalo vyjednávání. Nakonec se ale strany dohodly.
Mourinho před zápasem řekl jednu větu, která celou situaci rámuje lépe než cokoliv od Cañizarese: jakmile se někdo nechá „sežrat frustrací“ a spadne výkonem, rozhodování trenéra je pak snadné. Jinými slovy, dokud Vinícius hraje a zvládá emoce, je nedotknutelný. Pokud ne, žádná smlouva ho neochrání.
Cañizaresova věta večera zní efektně a titulek drží. Ale čerstvá smlouva do roku 2032, veřejná obrana od trenéra a doložitelný zájem Arsenalu ukazují spíš na krizový obraz než na reálný rozchod. Vinícius má v Madridu problém s pověstí. S adresou zatím ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle