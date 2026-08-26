První zářijový týden přinese velké překvapení. Předpověď meteorologů se otočila o 180 stupňů

Nejteplejších dnem na delší čas bude pátek, kdy si ale paradoxně sluníčko moc neužijeme. Dusno podpoří oblačná až zatažená obloha a od jihozápadu se začnou přes naše území nasouvat bouřky a déšť. Poměrně vysoké budou i noční teploty, ráno se budou pohybovat kolem 15 až 19 °C. Denní teploty pak vystoupají k 27 až 31 °C, na jižní Moravě se očekává až 33 °C. Naopak na západě a severu Čech mohou být nižší, jen kolem 24 až 28 °C.
Během odpoledne se přidají bouřky, ve kterých může napršet až 30 mm srážek. Letní teploty se s námi tímto rozloučí.
Ochlazování nás čeká ve dvou krocích - první o víkendu - to bude mírné, v prvni polovině příštího pracovního týdne budou teploty stále letní - do 26 stupňů,
říká meteoroložka Dagmar Honsová pro Nespechej. Třicítky o víkendu ale skončí a je otázkou, jestli se vůbec letos ještě vrátí. To možná mnohé potěší. Horké a tropické léto je tedy u konce, alespoň co se týče prázdnin. Užijeme si také bouřek, jejichž vývoj je zatím nepředvídatelný, jak ukazují některé modely.
Sobota a neděle přinese první vlnu ochlazení
V sobotu bude srážek ubývat a obloha se vyjasňovat. Studená fronta bude doznívat během noci a k ránu, během dne už budou srážky ojedinělé.
Příští týden přinese druhou vlnu ochlazení
V průběhu příštího týdne přijde další změna.
Výrazné ochlazení přinese až druhá polovina týdne,
doplňuje Dagmar Honsová. Předpověď Českého meteorologického ústavu udává zataženou oblohu ještě v pondělí, občasné přeháňky nebo bouřky se budou měnit v dalších dnech na ojedinělé. Noční teploty budou postupně klesat od 18 do 9 °C, denní teploty se budou pohybovat kolem 21 až 28 °C s tím, že během středy a čtvrtka přijde chladný zlom.
Středa by měla přinést polojasnou oblohu a teplotu kolem 24 °C, v dalších dnech pak mohou denní teploty ještě o nějaký stupeň klesnout.
Počasí se bude podobat příjemnému babímu létu. Slibně vypadá i září jako celek. Dosavadní předpovědi zatím hovoří o teplotně průměrném až mírně nadprůměrném období.
V polovině září budou teploty kolem 20 °C
Teplotně období příštích čtyř týdnů očekáváme průměrné až mírně nadprůměrné. V nejbližších dvou týdnech (24.8.-6.9.) očekáváme týdenní průměry nejnižších nočních teplot kolem 12 °C, nejvyšších denních teplot kolem 24 °C. V dalších dvou týdnech (7.9.-20.9.) očekáváme přibližně o 3 °C chladněji, píše web Českého hydrometeorologického ústavu. Srážek však bude stále málo.
Zdroje článku: chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková