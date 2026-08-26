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Nový Harry Potter přeobsadil Zlatoslava Lockharta. Zahraje si jej herec, který už jej jednou ztvárnil

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Jako by to bylo nějaké kouzlo. Není to ani 14 dní, co jsme psali o obsazení Zlatoslava Lockharta v seriálovém Harrym Potterovi, nicméně role pětinásobného držitele titulu Nejkouzelnější úsměv nakonec připadla jinému herci. Narcistního pedagoga ztvární hvězda Hry o trůny.
Nový Harry Potter přeobsadil Zlatoslava Lockharta. Zahraje si jej herec, který už jej jednou ztvárnil

Nový Harry Potter přeobsadil Zlatoslava Lockharta. Zahraje si jej herec, který už jej jednou ztvárnil

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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