Vivo přivezlo do Česka mobil, ke kterému potřebujete dvě tašky na příslušenství. Je neskutečné, kolik toho dává

Když si dnes koupíte vlajkový telefon od Applu, Samsungu nebo Xiaomi, otevřete krabičku a najdete v ní mobil, kabel a pár papírů. Možná jehlu na SIM. Možná pouzdro. To je všechno. Vivo ale na český trh přivezlo něco, co se do jedné krabičky nevejde, doslova. Model X300 Ultra ve variantě Photo Kit přichází s teleobjektivem, grip kitem a 100W nabíječkou přímo v balení. A to není konec. V
oficiálním českém e-shopu si k němu můžete přihodit SmallRig Cinematic Video Kit za 1 Kč místo běžných 9 999 Kč a fotografickou koženou brašnu za 1 Kč místo 2 499 Kč. Když to sečtete, máte telefon a k němu příslušenství, na které opravdu potřebujete víc než jednu tašku. Co přesně v tom bundlu je a proč to nikdo jiný nedělá
Základní vivo X300 Ultra stojí v Česku 46 999 Kč. Photo Kit vyjde na 51 299 Kč, příplatek činí 4 300 Kč. Za ten rozdíl dostanete teleobjektiv, grip kit a 100W nabíječku. Jenže pak přijde ta část, která celý balíček posouvá do jiné kategorie: dva doplňky za symbolické dvě koruny, jejichž ceníková hodnota dohromady přesahuje 12 000 Kč.
Proč je to neobvyklé? Stačí se podívat na konkurenci:
iPhone 16 Pro – v krabici telefon, USB-C kabel a dokumentace. Bez adaptéru a sluchátek. Apple to vysvětluje snahou o snížení ekologické zátěže. Samsung Galaxy S26 Ultra – telefon, datový kabel a SIM jehla. Žádný nabíjecí adaptér. Xiaomi 15 Ultra – telefon, USB-C kabel, SIM nástroj, ochranné pouzdro a pohlcovač vlhkosti. Slušnější než Apple a Samsung, ale pořád jen provozní základ.
Žádný z těchto výrobců nepřikládá specializované fotopříslušenství. Vivo tu nejde jen proti proudu, jde o úroveň výš.
Telefon, který má parametry na to, aby příslušenství dávalo smysl
Bohatý bundle by byl prázdné gesto, kdyby pod ním nebyl odpovídající hardware. X300 Ultra ale nabízí parametry, které příslušenství skutečně využijí:
Parametr Hodnota Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / úložiště 16 GB / 1 TB Displej 6,82″ AMOLED, 3168 × 1440 px Baterie 6 600 mAh Nabíjení 100W drátové / 40W bezdrátové Hlavní fotoaparát 200 + 50 + 200 + 5 Mpx Video až 8K/30 fps, 4K/120 fps, 10bitový Log, Dolby Vision Odolnost IP68 / IP69
Čtyři mikrofony, periskopický teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, záznam v 10bitovém Log profilu. Tohle není telefon, ke kterému výrobce přihodil pár dárků, aby ospravedlnil cenu. Je to nástroj pro mobilní tvůrce (koncerty, sport, příroda, cestovatelský obsah) a příslušenství k němu tvoří logický celek. Grip kit dává smysl, když točíte 4K při 120 snímcích za sekundu. Teleobjektiv dává smysl, když máte 200Mpx periskop. SmallRig video kit dává smysl, když telefon umí natáčet v Dolby Vision.
Kde ho koupíte a co k němu ještě dostanete
Oficiální česká kampaň pro X300 Ultra probíhala od 16. dubna do 31. května 2026. Mezi zapojenými prodejci figurují Alza.cz, Datart, Planeo, Mobil Pohotovost, TSBohemia, O2, Huramobil, Expert, Comfor, Digimax, Smarty a
oficiální vivo e-shop. Distribuční síť je tedy široká, nejde o žádný exkluzivní import.
A pak je tu servisní balík, který sám o sobě stojí za zmínku. Vivo u řady X300 nabízí tříletou záruku a pět let záruky na baterii. U modelu X300 Ultra přidává navíc jednorázovou bezplatnou výměnu displeje během prvních 12 měsíců od nákupu, která platí pro kusy zakoupené v období kampaně. Při ceně přes 50 000 Kč je to pojistka, která může rozhodovat.
Pro koho to je ideální
Tady je důležité být upřímný. Pokud hledáte vlajkový telefon na běžné používání (volání, sociální sítě, občasné focení), základní X300 Ultra za 46 999 Kč dává větší smysl. Příplatek 4 300 Kč za Photo Kit a doplňky za symbolické koruny se vyplatí jen tehdy, když teleobjektiv, grip a video kit skutečně využijete.
Ale pokud patříte mezi lidi, kteří mobil používají jako primární nástroj pro tvorbu obsahu, tahle nabídka nemá na českém trhu obdobu. Konkurence prodává telefon a kabel. Vivo prodává kompletní sadu pro tvůrce a ještě k ní přidává brašnu, do které to všechno složíte.
Zajímavé je i to, že bundlování není u viva jednorázový výstřel. I levnější model V70 FE se v Česku prodává ve variantě GiftPack se sluchátky Buds Air3 a 90W nabíječkou. X300 Ultra Photo Kit ale posouvá tuto strategii na úplně jinou úroveň, od spotřebních dárků ke specializovanému vybavení.
Vivo tím v Česku říká něco, co ostatní výrobci přestali říkat už před lety: k telefonu za desítky tisíc korun patří víc než jen kabel a papírová příbalová kartička.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman