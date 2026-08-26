Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Až 160 000 Kč měsíčně a práce z domova. Lidé nad 50 si bohužel v tomto oboru ani neškrtnou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Globální značka nabízí 160 000 Kč měsíčně za práci z domova. Jediná podmínka? Musíte rozumět TikToku líp než vaše děti. A tady začíná problém celé generace profesionálů, kteří mají za sebou dvacet let marketingu, ale algoritmus pro ně zůstává černou skříňkou.
Až 160 000 Kč měsíčně a práce z domova. Lidé nad 50 si bohužel v tomto oboru ani neškrtnou

Až 160 000 Kč měsíčně a práce z domova. Lidé nad 50 si bohužel v tomto oboru ani neškrtnou

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Existuje mnohem lepší a rychlejší způsob kopírování
Zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Existuje mnohem lepší a rychlejší způsob kopírování
Kam se hrabe Karibik a Thajsko. Tohle Bohem zapomenuté místo je mnohem krásnější a je co by kamenem dohodil
Kam se hrabe Karibik a Thajsko. Tohle Bohem zapomenuté místo je mnohem krásnější a je co by kamenem dohodil

Sněhobílý písek, průzračné moře a ani živáčka. Zapomeňte na přeplněné pláže v Thajsku – identickou scenerii...

Máte doma kropenku po babičce? Sběratelé po nich teď šílí a ceny rostou do desetitisíců
Máte doma kropenku po babičce? Sběratelé po nich teď šílí a ceny rostou do desetitisíců

Vzpomínáte na prázdniny u babičky, kdy na stěně vedle dveří nebo nad postelí visela drobná, tajuplná...

Nástup za 130 tisíc hned po škole. Firmy loví dvacátníky, padesátníci v oboru prakticky neexistují
Nástup za 130 tisíc hned po škole. Firmy loví dvacátníky, padesátníci v oboru prakticky neexistují

Zatímco padesátníci bojují s Excelem, generace Z si přijde na statisícové roční platy. Stačí umět mluvit s...

V Česku se každý rok utopí 170 lidí. Na vině bývá alkohol i česká povaha
V Česku se každý rok utopí 170 lidí. Na vině bývá alkohol i česká povaha

Stačí jeden horký den, pár piv, pocit, že rybník člověk zná jako vlastní boty, a obyčejné koupání může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.