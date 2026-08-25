iPhone 18 Pro může stát „raketu“. Zdražení už nelze zastavit, za kvalitu si zákazníci prostě připlatí

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iPhone 18 Pro může stát „raketu“. Zdražení už nelze zastavit, za kvalitu si zákazníci prostě připlatíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Podle propočtu The Wall Street Journal by startovní cena iPhonu 18 Pro mohla vyskočit až na 1 299–1 399 dolarů, tedy cca přes 41 000 korun.
iPhone 18 Pro
Zdroj: Techernels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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