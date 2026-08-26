Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hana Zagorová – 80 Osobně. Supraphon vzdává poctu nedožitým osmdesátinám jedinečné zpěvačky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kolekce nahrávek vychází v pátek 28. srpna 2026, jen několik dní před nedožitými osmdesátými narozeninami Hany Zagorové (6. 9. 1946 až 26. 8. 2022). Supraphon uvádí mimořádný komplet Hana Zagorová – 80 Osobně, který nově a citlivě na 4 CD a 2 LP mapuje tvorbu jedné z nejmilovanějších českých zpěvaček.
Hana Zagorová

Hana Zagorová

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Zhubla 22 kilo a jede dál! Lucie Polišenská promluvila o pracovním létě i dovolené ve Španělsku
Zhubla 22 kilo a jede dál! Lucie Polišenská promluvila o pracovním létě i dovolené ve Španělsku
Eva Decroix po aféře s ženatým kolegou nedorazila do Sněmovny. Havránek promluvil
Eva Decroix po aféře s ženatým kolegou nedorazila do Sněmovny. Havránek promluvil

Eva Decroix (44) se po letní pauze nevrátila do Sněmovny. Z jednání se omluvila a vyhnula se tak otázkám...

Bohuš Matuš reagoval na spekulace o rozvodu: „Museli jsme se s Luckou smát“
Bohuš Matuš reagoval na spekulace o rozvodu: „Museli jsme se s Luckou smát“

Zpěvák Bohuš Matuš si zdravotníků velmi váží, když ale přijde na jeho vlastní zdraví, má to trochu jinak....

Magda Vášáryová se bála, že zemře dříve než Lasica. Osud jim přitom zasadil krutou ránu
Magda Vášáryová se bála, že zemře dříve než Lasica. Osud jim přitom zasadil krutou ránu

Herečka Magda Vášáryová slaví 78. narozeniny. Pro diváky zůstává Magda Vášáryová nezapomenutelnou kráskou z...

Monika Absolonová je v jednom kole! Před padesátkou ji válcuje stres a neví, kam dřív skočit
Monika Absolonová je v jednom kole! Před padesátkou ji válcuje stres a neví, kam dřív skočit

Monika Absolonová (49) má za sebou léto plné zážitků. Stihla dovolenou na Krétě, pobyt na chalupě i koncert...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.