Slíbil, že se ostříhá, až United pětkrát za sebou vyhrají. Po 690 dnech mu Manchester vynuloval počítadlo

Manchester mu dilema ochotně vyřešil. Hned na úvod prohrál 0:2 s nováčkem z Hullu a po téměř 700 dnech čekání je Frank znovu na nule.
Celé to začalo 5. října 2024. Frank Ilett, fanoušek Manchesteru United žijící ve Španělsku, oznámil, že si nenechá ostříhat vlasy, dokud jeho klub nevyhraje pět soutěžních utkání za sebou. Pravděpodobně tehdy netušil, že si právě vymyslel mnohem dlouhodobější projekt, než původně zamýšlel.
United totiž pět zápasů za sebou od začátku jeho výzvy stále nevyhráli. Ilett mezitím založil účet The United Strand, z obyčejné sázky vznikl sledovaný internetový seriál a množství vlasů na jeho hlavě začalo fungovat jako poměrně nemilosrdný graf sportovní výkonnosti Manchesteru.
VIDEO V únoru už mohl téměř objednávat kadeřníka
Nejblíž ke konci výzvy se dostal letos v zimě. Manchester pod Michaelem Carrickem postupně porazil Manchester City, Arsenal, Fulham a Tottenham a před Frankem stál jediný zápas. Stačilo porazit West Ham a po více než roce mohl konečně ke kadeřníkovi.
United remizovali 1:1.
Počítadlo se vrátilo na začátek a vlasy pokračovaly v růstu. Dokonce i datový server Opta tehdy Frankovu situaci sledoval vedle běžných statistik Premier League, protože z původně soukromé výzvy už dávno vznikla jedna z nejznámějších fanouškovských absurdit současného anglického fotbalu.
Určitá naděje se znovu objevila na konci minulé sezony. United poslední dvě soutěžní utkání vyhráli, takže během léta vznikla zásadní otázka, kterou statistické předpisy Premier League překvapivě neupravují: počítá se série přes prázdniny?
Ilett byl ochoten ji započítat. Znamenalo by to, že v nové sezoně Manchester potřebuje už jen tři vítězství.
Hull vyřešil spor během devadesáti minut
První kolo však diskusi ukončilo elegantněji než jakákoli porota. Manchester United prohrál na hřišti nováčka z Hullu 0:2 a Ilett mohl tabuli opět nastavit na
0/5. V neděli, 23. srpna, zveřejnil video označené jako 687. den bez stříhání. Dnes je tak jeho čekání už na 690 dnech.
Internet samozřejmě projevil tradiční míru soucitu. Pod jeho videi se objevují doporučení, aby to raději vzdal, i předpovědi, že pokud bude čekat právě na pět vítězství Manchesteru United, mohl se fakticky zavázat k doživotnímu účesu.
Ilett ovšem pokračuje. A celá výzva už dávno není jen způsobem, jak si dělat legraci z výsledků vlastního klubu.
Čím déle United nevyhrávají, tím víc vlasů půjde na dobrou věc
Frank se totiž rozhodl, že až slavný den skutečně přijde, své vlasy daruje organizaci
The Little Princess Trust, která z darovaných vlasů vyrábí skutečné paruky pro děti a mladé lidi, kteří o vlastní vlasy přišli kvůli rakovině nebo jiným zdravotním problémům. Současně pro organizaci vybírá peníze.
Tím získala celá absurdita poměrně sympatickou pointu. Čím déle Manchester pokračuje ve své neschopnosti sestavit pět vítězných zápasů za sebou, tím větší materiál má jednou charita k dispozici.
Pro Franka je samozřejmě méně potěšující, že jeho klub naposledy zvládl pět soutěžních vítězství v řadě ještě před začátkem celé výzvy, mezi lednem a únorem 2024.
Po sobotním Hullu tedy opět začíná úplně od začátku. Pět vítězství. Žádná remíza. Žádná porážka. A zatím žádné nůžky.
Manchester United letos v létě znovu přestavěl mužstvo a jeho fanoušci doufají, že se klub konečně vrátí mezi anglickou elitu. Frank Ilett má pro začátek podstatně skromnější požadavek: pětkrát za sebou prostě vyhrát fotbalový zápas.
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