Švédský klub angažoval hokejistku obviněného ze sexuálního napadení. Po dvou dnech ho vyhodil, teď mu platí miliony

Příběh má dvě vrstvy. Ta první, morální, se odehrála v reálném čase před očima švédské hokejové veřejnosti: fanoušci, sponzoři i zaměstnanci klubu z Karlstadu dali během 48 hodin jasně najevo, že angažování hráče spojeného s kauzou kanadské juniorky nepřijmou. Vedení ustoupilo. Jenže pak přišla vrstva druhá, tišší a dražší. Kontrakt, který Färjestad podepsal, nebyl jen tiskové oznámení. Byl to pracovněprávní závazek, a ten nezaniká tím, že ho klub přestane chtít.
Dva dny, které stály miliony
Cal Foote, sedmadvacetiletý kanadský obránce, patřil mezi pět bývalých hráčů juniorského národního týmu Kanady z roku 2018, kteří čelili obžalobě ze sexuálního napadení. Ontarijský soud je 24. července 2025 zprostil obžaloby. NHL je od 1. prosince 2025 pustila zpět do ligového provozu, byť sama označila jejich chování za neodpovídající morálním standardům ligy.
Sportovní ředitel Färjestadu Rickard Wallin při oznámení podpisu 28. července 2026 řekl, že klub „zná historii“ a že rozhodnutí předcházelo důkladné prověření. O dva dny později Färjestad oznámil konec spolupráce. Důvod? Reakce fanoušků, členů, partnerů, zaměstnanců a dalších lidí kolem klubu eskalovaly tak rychle, že podle vedení přestaly existovat podmínky pro klidné fungování týmu.
Žádné nové soudní zjištění se neobjevilo. Šlo čistě o reputační tlak.
Účet za 48 hodin
Hráčská smlouva ve švédském hokeji není gentlemanská dohoda. Hráči SHL spadají do kolektivního rámce vyjednaného odborovým svazem a časově omezený kontrakt ve Švédsku standardně doběhne do sjednaného konce, pokud se strany nedohodnou jinak. K tomu přidejte praxi běžnou u zahraničních posil: podpisový bonus splatný při podpisu, měsíční mzdu a bonus na konci smlouvy.
Podle zjištění Sportbladetu může celkový účet dosáhnout přibližně 3,5 milionu švédských korun (zhruba 7,7 milionu Kč) včetně sociálních odvodů. Kontrakt byl pravděpodobně výrazně zatížen na začátku: podpisový bonus kolem dvou milionů SEK měl být vyplacen hned. Klub oficiální částku nepotvrdil, přiznal pouze, že ukončení spolupráce „má ekonomické důsledky“ a že musí plnit smluvní závazky.
Roční kontrakt, nula odehraných zápasů, milionový účet. To je kombinace, která ve švédském hokeji nemá obdobu.
Zproštěn soudem, suspendován federací
Footeův případ ukazuje propast mezi právním verdiktem a sportovní reputací. Soud ho zprostil obžaloby. NHL ho pustila zpět. Ale Hockey Canada 12. srpna 2026 potvrdila, že Foote porušil její kodex chování a zůstává suspendován od účasti v programech federace až do 10. listopadu 2026.
Právně čistý, sportovně obchodovatelný, ale reputačně toxický: přesně v tomto trojúhelníku se Färjestad rozhodoval. A rozhodl se špatně. Ne proto, že Foota podepsal, ale proto, jak to udělal.
Kde selhalo řízení rizik
Klub sám to přiznal. V oficiální sebereflexi zveřejněné 3. srpna 2026 Färjestad napsal, že do rozhodovacího procesu měly být dříve zapojeny kompetence z oblasti hodnot, sociální udržitelnosti a dlouhodobého společenského poslání klubu. Jinými slovy: sportovní úsek rozhodl sám a zbytek organizace se dozvěděl, co podepsal.
Evropský hokej přitom už má precedenty. Finská Tappara ukončila smlouvu s Topim Rönnim po rozsudku za znásilnění. Vaasan Sport při pozdějším podpisu téhož hráče zdůrazňoval detailní konzultace s okolím, a přesto kontrakt nakonec zanikl z hráčovy iniciativy po debatách s partnery klubu. Vzorec je jasný: sportovní kvalita sama o sobě nestačí, pokud klub nezvládne komunikaci s vlastním ekosystémem.
Český hokej zná podobný motiv. Mountfield HK v létě 2023 angažoval Patrika Bartošáka s vědomím reputačního rizika. Generální manažer Aleš Kmoníček později na Hokej.cz zpětně přiznal, že to bylo špatné rozhodnutí. Není to identický případ, ale mechanismus je srovnatelný: sportovní ambice přehlušily signály, které měly rozhodnutí zastavit.
Co zůstává otevřené
Zda se Färjestad s Footem dohodne na nižší částce, veřejně známo není. Systémová změna pravidel SHL pro angažování hráčů s problematickou minulostí zatím oznámena nebyla. Pravděpodobnější je, že kluby zpřísní vlastní interní prověřování; Färjestad to ostatně slíbil.
V kádru Färjestadu pro sezonu 2026/27 je i český útočník Radim Zohorna. Kauza kolem Foota se ho sportovně netýká, ale ukazuje prostředí, v jakém se karlstadský klub právě nachází.
Färjestad si vyrobil krizovou kombinaci sportovního risku, hodnotového střetu a špatně ošetřeného kontraktu. Čtyřicet osm hodin stačilo na to, aby se reputační selhání proměnilo v milionový účet za hráče, který za klub nikdy nenastoupil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka