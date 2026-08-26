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Čínský robot uběhl stovku rychleji než Usain Bolt. Na konci nedobrzdil a narazil do zdi, museli ho odnést

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Humanoidní robot zaběhl stovku za 8,86 sekundy, o téměř tři čtvrtě sekundy rychleji než Usain Bolt. Pak narazil do bariéry a museli ho odnést.
Čínský robot uběhl stovku rychleji než Usain Bolt. Na konci nedobrzdil a narazil do zdi, museli ho odnést

Čínský robot uběhl stovku rychleji než Usain Bolt. Na konci nedobrzdil a narazil do zdi, museli ho odnést

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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