Čínský robot uběhl stovku rychleji než Usain Bolt. Na konci nedobrzdil a narazil do zdi, museli ho odnést

Peking, 25. srpna 2026. Na atletické dráze Národního stadionu proťal cílovou rovinu dvounohý stroj tempem přes 11 metrů za sekundu. Z reproduktorů ještě dozníval startovní výstřel, když robot už brzdil, nebo se o to pokoušel. Náraz do polstrované bariéry, jiskry v oblasti pasu, pád. Záchranáři ho zvedli a odnesli z dráhy. Čas na tabuli: 8,86 s. Rekord, který by na jakémkoli atletickém stadionu světa vyvolal ovace. Jenže tohle nebyl člověk a tohle nebyla atletika. Byl to druhý ročník World Humanoid Robot Games a právě se ukázalo, že roboti umí zrychlit rychleji, než zvládnou zastavit.
Tři časy, tři příběhy
Kdo sledoval pekingské hry jen přes sociální sítě, snadno nabyl dojmu, že padl jeden jasný rekord. Ve skutečnosti se během čtyř dnů odehrálo hned několik výkonů, které virální klipy vesele promíchaly.
- 22. srpna, slavnostní zahájení her. Robot z pekingského centra X-Humanoid zaběhl oficiální závodní stovku za 9,39 sekundy. Poprvé v historii autonomní dvounohý stroj překonal Boltův čas 9,58 s.
- Před otevřením her firma Honor představila vlastního humanoida Lightning s testovacím časem 9,32 sekundy a špičkovou rychlostí 14,5 m/s. Šlo o firemní test, nikoli o oficiální závodní výkon.
- 25. srpna na hrách padl nový rekord 8,86 sekundy. AP zachytila i to, co následovalo: tvrdý náraz, jiskry, odnesení z dráhy.
Rozdíl mezi těmito třemi výkony není kosmetický. Kdo napíše „robot překonal Bolta o 0,26 s“, mluví o testu Honoru. Kdo napíše „o 0,72 s“, mluví o závodním rekordu z 25. srpna. A kdo napíše „o 0,19 s“, cituje zahajovací závod. Všechna tři čísla jsou reálná, žádné z nich ale není atletický světový rekord pod pravidly World Athletics. Je to robotická disciplína s vlastními pravidly.
Pravidla, která dělají výkon skutečným
Právě pravidla odlišují pekingský sprint od dálkově řízené show. Podle oficiálního regulativu her musí robot běžet stovku v plně autonomním režimu. Start až po výstřelu, stojná startovní pozice, hodnotí se průnik trupu cílovou rovinou. Žádný joystick, žádný operátor s gamepadem za plůtkem.
To je podstatné. Autonomní dvounohá lokomoce při rychlosti přes 10 m/s vyžaduje, aby si stroj sám v reálném čase řídil rovnováhu, dopady, korekce kroku a trajektorii. Ještě v roce 2025 na prvním ročníku her vyhrál robot Tchien-kung Ultra stejnou stovku za 21,50 sekundy. Za dvanáct měsíců se čas zkrátil o víc než polovinu. Takový skok nemá v historii robotické lokomoce obdobu.
Metr 101, skutečná bariéra
Čím je sprint přesvědčivější, tím ostřeji vyniká problém, který žádný titulek neoslavuje. Robot zvládne zrychlit na tempo olympijského finále. Zastavit na konci dráhy bezpečně to zatím ne.
Honor sám přiznává, že brzdění při takové rychlosti je technicky náročnější než samotná akcelerace. Podle vyjádření firmy citovaného čínskou CCTV jde o tři vrstvy: milisekundové vyhodnocení ztráty rovnováhy, přepnutí motorů z tahového do absorpčního režimu a okamžitou obnovu těžiště pomocí protikroku. Každá z nich musí proběhnout v řádu milisekund. Selže jedna, stroj skončí v bariéře.
A přesně to se 25. srpna stalo. Na fotkách z dráhy jsou vidět jiskry, na záběrech pád. Rozsah poškození výrobce veřejně neupřesnil. Jisté je jen to, že robot po finiši nebyl schopen opustit trať po svých.
Pro praktické nasazení (v továrně, ve skladu, v nemocnici) je tohle zásadní. Stroj, který uběhne chodbu za zlomek sekundy, ale nedokáže bezpečně zastavit před vozíkem s léky, není produkt. Je to demonstrace.
Kde je konkurence
Čínská robotika v atletických showcasech momentálně vede. Ale ne všichni hrají stejnou hru.
|Výrobce
|Stroj
|Veřejně uváděná rychlost
|Hlavní zaměření
|X-Humanoid (Peking)
|—
|~10,65 m/s (stovka za 9,39 s)
|Závodní showcase
|Honor
|Lightning
|14,5 m/s (peak, test)
|Závodní showcase
|Unitree
|H1
|3,3 m/s (potenciál >5 m/s)
|Výzkum, agilita
|Boston Dynamics
|Atlas
|neuvádí sprint
|Průmyslová manipulace
|Tesla
|Optimus
|neuvádí sprint
|Obecný pracovní humanoid
Boston Dynamics rámuje Atlase jako průmyslového humanoida pro manipulaci s materiálem, s prvními piloty u Hyundai. Tesla komunikuje Optima jako robota pro nebezpečné a repetitivní úkoly. Ani jeden z nich veřejně nesoutěží ve sprintu, a ani jeden by to pravděpodobně nepotřeboval k tomu, aby našel zákazníky.
Čínské stroje vedou v disciplíně, kterou si samy definovaly. Američtí hráči sázejí na univerzálnost a spolehlivost. Obě cesty mají smysl, ale porovnávat je přes čas na stovce je jako srovnávat formuli s dodávkou podle maximální rychlosti.
Český kontext: ne sprint, ale bezpečnost
V Česku se debata o humanoidech posunula z roviny sci-fi do roviny pilotních provozů. CIIRC ČVUT v březnu 2026 založilo Interdisciplinární centrum humanoidní robotiky právě s cílem přenést humanoidy z laboratoře do praxe. Partnerem je mimo jiné Alza, první dodávka humanoidů Unitree G1 se vyprodala za šest týdnů. Žádný český stroj ale veřejně nesoutěží v parametrech srovnatelných s pekingskými časy. Důraz je jinde, na validaci bezpečnosti, na tom, aby robot v reálném provozu nikoho nezranil a nic nerozbil.
Což je přesně ta otázka, kterou pekingský sprint tak efektně položil. Robot zaběhl stovku rychleji než nejrychlejší člověk v dějinách. A pak ho museli odnést z dráhy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta