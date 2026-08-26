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Uklízečky přidávají do vody na okna surovinu za pár korun. Sklo po ní odpuzuje prach i déšť a zůstane čisté celé týdny

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Dávka aviváže za necelé dvě koruny dokáže na skle vytvořit ochranný film, který kapky deště nechá sklouznout dolů, místo aby zasychaly do šmouh.
Uklízečky přidávají do vody na okna surovinu za pár korun. Sklo po ní odpuzuje prach i déšť a zůstane čisté celé týdny

Uklízečky přidávají do vody na okna surovinu za pár korun. Sklo po ní odpuzuje prach i déšť a zůstane čisté celé týdny

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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