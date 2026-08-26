Vnučka rodiny Stiassni přijela do Brna. Položí kameny připomínající její předky

Vnučka rodiny Stiassni přijela do Brna. Položí kameny připomínající její předkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vnučka Ernesta Stiassni položí Kameny zmizelých. Poté se zúčastní i židovského festivalu
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →