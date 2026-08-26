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Vnučka rodiny Stiassni přijela do Brna. Položí kameny připomínající její předky

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Vnučka brněnského podnikatele Ernesta Stiassni Margot přijela z Ameriky do Brna. Během své návštěvy se zúčastní Štetl Festu a ve čtvrtek položí Kameny zmizelých připomínající členy své rodiny. Ty budou stát v Květné ulici před vilou Stiassni.
Vnučka Ernesta Stiassni položí Kameny zmizelých. Poté se zúčastní i židovského festivalu

Vnučka Ernesta Stiassni položí Kameny zmizelých. Poté se zúčastní i židovského festivalu

Zdroj: Vila Stiassni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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