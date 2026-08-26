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Grapefruitový olej nabízí 9 zajímavých přínosů. Zvláštní pozornost zaslouží především body 6 a 7

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Znáte slavnou dietu z 80. Let, kde byl v hlavní roli grapefruit? Zapomeňte na ni! Toto ovoce nabité energií může pro vás a vaše zdraví udělat mnohem víc, pokud je konzumováno jako součást vyvážené stravy nebo se používá jako éterický olej k léčbě různých ​​příznaků. Toto citrusové ovoce je plné antioxidantů, živin a léčivých vlastností, které můžete využít k boji proti zažívacím potížím, stresu a dokonce i kvasinkovým infekcím.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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