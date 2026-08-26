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Avokádová maska slibuje 10× lepší účinek než kupovaná. Zatočí s kruhy pod očima, problematickou pletí i suchými chodidly

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Avokádo by ve zdravém jídelníčku chybět rozhodně nemělo. Obsahuje nenasycené mastné kyseliny, které najdete i v olejných semenech a ořeších. Je však také významným zdrojem vitamínů B, C a E. Z avokáda připravíte mnoho chutných jídel. Od pomazánek, až po sladký krém do dezertu. Mimo to je však také výtečné pro pleť a vlasy. Použít ho tedy můžete jak k jídlu, tak v péči o svou krásu – tedy na tělo a vlasy.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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