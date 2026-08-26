Obrázkový kvíz pro hudební fanoušky: Poznejte 10 českých a slovenských zpěváků podle jediné fotky

Pro fanoušky české a slovenské hudby jsme dnes vytáhli trochu jiný kvíz. Slavné zpěváky a zpěvačky tentokrát nebudete poznávat podle hlasu, ale jen podle fotografie. Co myslíte, dáte je všechny?
Československá populární hudba měla desítky výrazných osobností, jejichž tváře si lidé pamatují dodnes. Někteří zpěváci se stali skutečnými legendami a jejich písně zněly z rádií, televizních obrazovek i gramofonů po celé zemi. Jedním z nejvýraznějších byl bezesporu Karel Gott, který patřil k nejúspěšnějším českým zpěvákům a během kariéry si vybudoval obrovskou popularitu nejen doma, ale také v zahraničí. Výrazně se však prosadila i celá řada dalších, jejichž písničky si s chutí pustíme i dnes. Na In-Lifestyle jsme připravili obrázkový kvíz, v němý se ukáže, jestli slavné hudebníky poznáte.
Tváře, které jsme měli před očima roky
Velkou osobností byl Waldemar Matuška, zpěvák s nezaměnitelným hlasem a charismatem, který se vedle hudby prosadil také jako herec. Jeho písně patřily k nejoblíbenějším hitům 60. a 70. let. Toto období přineslo také slavné trio Golden Kids, které tvořili Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář.
Československá hudební scéna ale samozřejmě nebyla jen česká. Výraznou stopu na ní zanechali také slovenští interpreti. Jedním z nejpopulárnějších byl Miroslav „Meky“ Žbirka, jehož písně si získaly posluchače na obou stranách tehdejšího Československa. Žbirka byl známý nejen jako zpěvák, ale také jako kytarista, skladatel a autor textů. Jeho tvorba dokázala spojovat slovenskou i českou hudební scénu.
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V následujícím kvízu si můžete vyzkoušet, jak dobře znáte tváře zpěváků a zpěvaček, kteří se zapsali do historie české a slovenské populární hudby. Některé fotografie pocházejí z pozdějších let, jiné připomenou interprety v době, kdy byli mladí. Poznáte všech deset bez nápovědy? A pokud si nebudete jistí, zkuste se řídit nejen obličejem, ale také typickým účesem, výrazem nebo stylem, který byl pro danou dobu charakteristický.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Obrázkový kvíz pro hudební fanoušky: Úkolem je poznat 10 českých a slovenských zpěváků podle jediné fotky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.