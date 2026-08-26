Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jak se zbavit mravenců za jednu noc? Lidová spása od nezvaných hostů vydrží účinkovat až do konce roku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S invazí mravenců se potýká nejedna domácnost. Buďte připraveni i vy – zjistěte, jak se nechtěných návštěvníků snadno zbavíte přírodní cestou.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z Světkreativity
Sousedka vážila přes 300 kg a okolí ji nazývalo zrůdou. O 3 roky později je však k nepoznání. Všem nyní radí tento prostý lidový trik
Sousedka vážila přes 300 kg a okolí ji nazývalo zrůdou. O 3 roky později je však k nepoznání. Všem nyní radí tento prostý lidový trik
Významný skok v příštích dnech: Podle meteorologů nás čeká zlom, se kterým nikdo nepočítal
Významný skok v příštích dnech: Podle meteorologů nás čeká zlom, se kterým nikdo nepočítal

Poslední dny prázdnin začnou deštěm, léto se ale má vrátit. Meteorologové zveřejnili předpověď a prozradili...

Meteorologové odhalili, kdy dorazí první velké podzimní ochlazení. Tohoto scénáře se nejvíce obávali
Meteorologové odhalili, kdy dorazí první velké podzimní ochlazení. Tohoto scénáře se nejvíce obávali

Nová dlouhodobá předpověď ukazuje, kdy může přijít podzimní ochlazení. Předtím se ale střední Evropa ještě...

Jan Zahradil nechutně zaútočil na Petra Pavla: Kvůli jediné reakci je však terčem posměchu
Jan Zahradil nechutně zaútočil na Petra Pavla: Kvůli jediné reakci je však terčem posměchu

Zahradil se znovu pustil do Petra Pavla. Připomněl, že prezidentovy projevy k 21. srpnu a 17. listopadu...

Smutná zpráva pro celé Česko: Jeden z našich nejoblíbenějších hudebníků zemřel ve stále mladém věku
Smutná zpráva pro celé Česko: Jeden z našich nejoblíbenějších hudebníků zemřel ve stále mladém věku

Václav Neckář přišel o jediného syna. Václav Neckář mladší nečekaně zemřel v nemocnici po boji s vážnou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.