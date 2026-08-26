Smrad z odtoku zmizí do rána. Stačí jedna večerní dávka levné suroviny, kterou má v kuchyni úplně každý

Pod mřížkou kuchyňského dřezu sedí sifon ve tvaru písmene P. V jeho ohybu stojí vodní zátka, která za normálních okolností brání průniku kanalizačních plynů do místnosti. Jenže na stěnách sifonu i přilehlého potrubí postupně narůstá biofilm, směs tuků, zbytků jídla a bakteriálních kolonií. Právě tyto mikroorganismy rozkládají organickou hmotu a uvolňují sulfan, plyn s charakteristickým odérem zkažených vajec. Čím tlustší vrstva, tím intenzivnější zápach.
Proč odtok páchne a co s tím udělá soda s octem
Když na tento povlak nasypete jedlou sodu (hydrogenuhličitan sodný) a zalijete ji octem (kyselinou octovou), spustí se reakce, při níž vzniká oxid uhličitý, voda a acetát sodný. Pěnivý CO₂ mechanicky naruší usazeniny, soda zároveň pohlcuje pachy. Horká voda, kterou celý postup zakončíte, pak uvolněné zbytky spláchne do kanalizace. Podle
King County i dalších veřejných zdrojů bývá u lehčího až středního zápachu zlepšení patrné už po první aplikaci. Večerní rituál krok za krokem: dávkování, čas, proplach
Oficiální návody se v přesném množství mírně rozcházejí, od čtvrt hrnku sody po celý hrnek. Pro běžně zanesený kuchyňský odtok se osvědčuje střední cesta:
Doplňte vodu do sifonu – pokud dřez delší dobu nepoužíváte, nalijte do odpadu sklenici vody, aby vodní zátka v sifonu vůbec fungovala. Nasypte půl hrnku jedlé sody přímo do odtokového otvoru. Nalijte půl hrnku bílého kvasného octa (8 %). Směs okamžitě začne šumět. Nechte reagovat 15–30 minut. Ideálně přes noc, kdy odtok nikdo nepoužívá. Ráno propláchněte horkou vodou – proudem z kohoutku, nikoli nutně vařící z konvice. U staršího plastového potrubí (PVC má doporučený provozní limit kolem 60 °C) je šetrnější voda z baterie na maximum. Při přetrvávajícím zápachu zopakujte ještě jednou. Jako prevenci stačí jednou měsíčně.
Jeden zásadní bezpečnostní detail: domácí směs nikdy nelijte do odpadu, kam jste předtím použili komerční čistič. Zbytky hydroxidu nebo chlornanu by mohly s octem reagovat nepředvídatelně.
Kolik stojí domácí čistič vs. drogerie: cena, která překvapí
Tady tkví nejsilnější argument pro kuchyňskou dvojici. Na Košíku pořídíte 100 g jedlé sody za 18,90 Kč, litr kvasného octa ARO za 14,90 Kč. Na jednu dávku spotřebujete zhruba 60–80 g sody a decilitr octa, materiálové náklady se pohybují kolem pěti až deseti korun.
Pro srovnání: litrový WC Net Professional Turbo v Rossmannu stojí 129 Kč, obsahuje chlornan sodný a hydroxid draselný, nese korozivní piktogram a prodává se s omezením 18+. Výrobce slibuje zprůchodnění za pět minut, jenže takový přípravek cílí na totální ucpávku, zatímco domácí varianta řeší údržbu a deodoraci. Při pravidelném měsíčním ošetření sodou a octem se k agresivní chemii nemusíte dostat vůbec.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Rychlý test zápachu a hranice, kdy volat instalatéra
Než začnete sypat sodu, vyplatí se zjistit, odkud zápach vlastně pochází. Stačí jednoduchý trik: napusťte sklenici vody z kohoutku, odnesete ji do jiné místnosti a přičichněte. Pokud voda sama o sobě nesmrdí, zdroj problému sedí v odtoku nebo sifonu, a domácí postup má šanci zabrat.
Když ale pach přetrvává i po dvou kolech čištění, vrací se do pár dnů nebo se šíří po celém bytě, příčina bývá hlubší. Vyschlý sifon u málo používaného odpadu vyřešíte prostým dolitím vody. Horší varianty, jako ucpaná střešní ventilace, prasklina v potrubí či netěsný spoj, už vyžadují instalatéra. Domácí soda s octem v takových případech zápach nanejvýš přehlušuje, aniž by odstranila jeho kořen.
Postup funguje i v koupelně a u podlahových vpustí
Komunální programy výslovně vztahují recept na všechny domácí odtoky: sprchové kouty, vany, umyvadla i podlahové vpusti. Princip zůstává totožný, biofilm a organické usazeniny se tvoří všude, kde stojí voda a prochází organická hmota. U koupelnových odtoků se k mastnotě přidávají vlasy a zbytky mýdla, takže preventivní měsíční dávka dává smysl i tam.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková