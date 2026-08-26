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V Beskydech nemůžete ani zavolat záchranku. Starostové si stěžují na špatný signál, operátoři slibují nápravu

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Na Frýdecko-Místecku eviduje ČTÚ asi 65 lokalit, kde signál nestačí ani na tísňový hovor. Starostové bijí na poplach, operátoři to musí vyřešit do roku 2030.
Telekomunikační anténa, vysílač

Telekomunikační anténa, vysílač

Zdroj: Public Domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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