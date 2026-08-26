V Beskydech nemůžete ani zavolat záchranku. Starostové si stěžují na špatný signál, operátoři slibují nápravu

Když obyvatel osady Rybí v Palkovicích potřebuje zavolat, nechává telefon na dveřích chalupy nebo vyleze „nahoru do kopce“, aby chytil alespoň pár čárek signálu. Není sám. Bílý Kříž ve Starých Hamrech, Bílá, Metylovice, Malenovice, Krásná, Morávka, Janovice, Ostravice, části Frýdlantu nad Ostravicí: v desítkách míst Beskyd a Pobeskydí je mobilní pokrytí tak slabé nebo zcela chybí, že starostové otevřeně mluví o komplikovaném přivolání záchranné služby. Nejde o jednu kuriózní anekdotu z hor. Jde o systémový problém, který se dotýká stálých obyvatel i tisíců turistů ročně a který se teprve pomalu začíná řešit.
Kdo tlačí na nápravu a proč to trvá
Klíčovou postavou regionálního tlaku je Helena Pešatová, senátorka a starostka, která systematicky sbírala podněty od občanů a starostů frýdecko-místeckých obcí. Nechala vytipovat nejproblematičtější místa, obrátila se na Český telekomunikační úřad se žádostí o terénní proměření kvality signálu a paralelně jedná s operátory o výstavbě nových vysílačů.
Stížnosti se opakují ve třech rovinách. Zaprvé: nulový nebo téměř nulový signál v konkrétních údolích a osadách. Zadruhé: i tam, kde mapa operátora ukazuje pokrytí, reálné rychlosti a kvalita spojení mohou podle místních výrazně zaostávat za deklarovanými hodnotami. Zatřetí, a to je nejpalčivější bod, slabý signál komplikuje krizovou komunikaci. V odlehlém terénu, kde se stane úraz nebo požár, může každá minuta rozhodovat.
Co přesně operátoři musí splnit
Za sliby operátorů nestojí jen marketingové proklamace. Stojí za nimi licenční povinnosti uložené ČTÚ při přidělování a obnovování přídělů kmitočtů. Každý ze tří operátorů má do roku 2030 samostatně pokrýt 200 základních sídelních jednotek novou výstavbou. V dalších 300 místech se zapojí prostřednictvím sdílené infrastruktury. Výsledkem má být nejméně 600 lokalit napříč Českem, kde lidé získají kvalitní mobilní signál alespoň od jednoho operátora.
Pro Beskydy se veřejně mluví o pěti konkrétních lokalitách:
- Nová Dědina – nový vysílač měl podle Heleny Pešatové začátkem roku 2026 zlepšit pokrytí i v části Pstruží.
- Pržno – nový vysílač je v záměru a měl by zlepšit signál i pro Hodoňovice.
- Čupek – stávající zařízení nevyhovuje, nový vysílač je zanesený v územním plánu Metylovic, ale jeho realizace se vleče.
- Palkovice-Rybí – v záměru je nová lokalita v části Rybí, která by podle Heleny Pešatové mohla pokrýt až 714 domácností.
- Malenovice – záměr existuje, ale dosud se nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
K prosinci 2025 operátoři vybírali lokality ze seznamu více než 1 800 základních sídelních jednotek s nedostatečným pokrytím. Pohyb tedy existuje, ale samotná výstavba je dlouhodobý proces.
Hory, CHKO a papíry: proč vysílač nestojí za měsíc
Problém Beskyd není jedna slepá skvrna na mapě. Je to střet bezpečnostního zájmu s fyzickou realitou hor, ochranou krajiny a administrativním procesem. Čtyři brzdy se navzájem posilují:
- Členitý terén – hluboká údolí a zalesněné svahy blokují šíření signálu, vysílač pokryje výrazně menší plochu než v nížině.
- Řídké osídlení – ekonomická návratnost je pro operátory nižší, vzdálenosti od stávajících vysílačů mohou být velké.
- CHKO Beskydy – projekty mohou narážet na pravidla ochrany krajinného rázu a stanoviska dotčených orgánů. Stát proto jedná s AOPK, ČTÚ a MPO; od 1. července 2025 navíc platí legislativní zjednodušení povolování nových vysílačů. U věží do 50 metrů například odpadla povinnost posuzovat krajinný ráz a zjednodušila se některá další povolovací řízení.
- Infrastrukturní napojení – nový stožár bez elektřiny a kvalitního připojení k páteřní síti je jen kus kovu na kopci. CETIN, významný velkoobchodní provozovatel telekomunikační infrastruktury v Česku, provozuje rozsáhlou optickou síť a infrastrukturu základnových stanic, ale dotáhnout připojení do odlehlého údolí je investičně i technicky náročné.
Důležité je rozlišovat, co ukazuje mapa pokrytí a co změří technik v terénu. ČTÚ a APMS definují bílé místo jako základní sídelní jednotku, kde pokrytí obyvatelstva sítěmi 4G a 5G alespoň jednoho operátora není vyšší než 97 %. Starší 2G síť se do této definice nezapočítává. Pokud tedy operátor deklaruje pokrytí pouze prostřednictvím 2G, lokalita může být stále vedena jako bílé místo.
Co dělat, když v horách signál chybí
Než se nové vysílače postaví, zůstává otázka: jak přivolat pomoc, když telefon neukazuje ani jednu čárku? Několik praktických kroků může výrazně zvýšit šanci, že se pomoc podaří přivolat:
- Tísňové volání může využít i cizí síť. I bez signálu vlastního operátora může telefon při vytáčení čísla 112 využít jinou dostupnou mobilní síť. Pokud není dostupná žádná mobilní síť, běžné tísňové volání nefunguje.
- Aplikace Záchranka umožňuje v horském prostředí kontaktovat Horskou službu na čísle 1210 a předat jí polohu. Při kontaktování tísňových linek navíc umí odeslat nouzovou zprávu s přesnou polohou.
- Nouzová zpráva z aplikace Záchranka může být při nedostatečném datovém připojení vygenerována jako SMS. Stále ale potřebujete dostupnou mobilní síť.
- Přesun na vyvýšené místo – pokud je to bezpečné, může pomoci přesun na otevřené a výše položené místo s lepším výhledem.
- Elektronická kniha túr a funkce Patron v aplikaci Záchranka umožňují sdílet plán trasy předem.
- Tíseň SOS přes satelit funguje na podporovaných iPhonech jako záloha tam, kde není dostupná mobilní ani Wi-Fi síť, ovšem pouze v zemích a oblastech, kde je služba dostupná.
V Česku ČTÚ eviduje více než 1 600 základních sídelních jednotek s nedostatečným mobilním pokrytím. V srpnu 2026 navíc ČTÚ oznámil, že v rámci připravovaných podmínek nových přídělů rádiových kmitočtů chce po operátorech požadovat pokrytí až 600 takových lokalit. Beskydy patří mezi náročné horské oblasti, kde se problém projevuje obzvlášť výrazně. Nová Dědina ukazuje, že se věci mohou pohnout. Desítky dalších beskydských údolí ale zatím čekají a lidé v nich pořád chodí na kopec, aby mohli zavolat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík