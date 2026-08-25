Spousta Čechů ho v roce 2007 měla, ale po chvíli vyhodila. Dnes se ne až tak vzácný telefon draží za 5 milionů

Řeč je o prvním iPhonu, modelu A1203 ve 4GB variantě, který Steve Jobs představil 9. ledna 2007 na konferenci Macworld v San Franciscu. Apple ho tehdy rámoval jako tři zařízení v jednom (telefon, širokoúhlý iPod a internetový komunikátor) a do obchodů ho poslal 29. června téhož roku za 499 dolarů (lehce přes cca 10 000 Kč). V Česku se sice oficiálně neprodával, ale přes šedý dovoz a softwarové odblokování se k němu i tak dostaly tisíce lidí. Server iDNES v únoru 2008 odhadoval, že v tuzemsku iPhone používá asi 7 000 lidí, drtivá většina právě přes neoficiální kanály. Časopis Euro ve stejném období napsal dokonce o „tisících a možná i desetitisících“ českých uživatelů. Jenže téměř nikdo z nich si telefon neschoval zabalený v krabičce. A právě v tom je háček.
Co přesně se prodalo za 5 milionů korun
Rekordní aukci uspořádala americká aukční síň LCG Auctions v létě 2023. Lot nesl označení „Original 2007 Apple iPhone Factory Sealed (First Release, 4GB)“ a dražba běžela od 30. června do 16. července 2023. Vyvolávací cena činila 10 000 korun. Během sedmnácti dnů přišlo 28 příhozů a viditelný vítězný příhoz se zastavil na 158 644 dolarech. Po připočtení dvacetiprocentní přirážky aukčního domu vyšla konečná cena na 190 372,80 dolaru. Při tehdejším kurzu kolem 26,3 koruny za dolar to odpovídá přibližně 5 milionům korun.
Podstatné je, že nešlo o „jakýkoli starý iPhone“. Pětimilionovou cenu vytáhla kombinace několika faktorů: šlo o první 4GB verzi z úplně první vlny prodeje, kus byl továrně zapečetěný, nikdy neaktivovaný, krabička měla nepoškozené rohy a čisté zadní štítky. Bez jediného z těchto atributů by cena vypadala úplně jinak.
Zrovna 4GB verze je výjimečná
Apple v roce 2007 prodal 1,39 milionu iPhonů, jako produkt tedy rozhodně nešlo o raritu. Jenže 4GB varianta měla extrémně krátký život. Už 5. září 2007, pouhé dva měsíce po startu prodeje, Apple oznámil zlevnění 8GB modelu na 399 dolarů a o čtyřgigové verzi lakonicky uvedl, že ji bude prodávat jen „dokud vydrží zásoby“. Fakticky ji tím ukončil.
Z těch, které se prodaly, naprostá většina skončila rozbalená a používaná. LCG Auctions ještě na podzim 2024 uváděla, že draží teprve svůj čtvrtý zapečetěný 4GB kus. Čtvrtý. Z milionového nákladu.
Cenový rozptyl uvnitř kategorie „první iPhone“ je přitom obrovský:
- Zapečetěný 4GB, první vlna – 190 373 dolarů (červenec 2023)
- Zapečetěný 4GB s originální účtenkou – 133 435 dolarů (podzim 2023)
- Zapečetěný 4GB, pozdější aukce – 73 397 dolarů (podzim 2024)
- Zapečetěný 8GB s původní krabicí FedEx – 22 784 dolarů (červenec 2024)
- Použitý 8GB bez krabičky, český trh – 5 000 Kč (Aukro, březen 2026)
Rozdíl mezi prvním a posledním řádkem? Zhruba tisícinásobek.
Český příběh: šedý dovoz a odblokování
První iPhone se v Česku oficiálně nikdy neprodával. Tuzemský trh se dočkal až iPhonu 3G, jehož prodej odstartoval 22. srpna 2008. Jenže čeští nadšenci nečekali. Už v průběhu roku 2007 a na začátku roku 2008 si první iPhone vozili ze Spojených států nebo z Evropy a pomocí softwarových nástrojů je odblokovali pro české operátory.
Naše dedukce je jednoznačná: kdo si dal práci s dovozem, odblokováním a nastavením, ten telefon rozbalil, aktivoval a používal. Šance, že by si někdo v Česku nechal zapečetěný 4GB kus ležet v šuplíku sedmnáct let, je mizivá. Ale ne nulová.
Co rozhoduje o tom, jestli máte doma poklad
Pokud vám v zásuvce leží starý iPhone, klíčové je nepanikařit a hlavně nic nerozbalovat. Sběratelskou hodnotu prvního iPhonu určuje jasná hierarchie:
- Zapečetění a neaktivovaný stav – naprosto zásadní; rozbalený kus ztrácí řádově na hodnotě
- Varianta – 4GB z první vlny je svatý grál, 8GB stojí výrazně méně
- Stav krabičky – rohy, hrany, zadní štítky, absence poškození
- Provenience – originální účtenka, doklad o původu, přepravní doklady FedExu
- Model – na zádech hledejte označení A1203
Běžný první iPhone bez krabičky se na českém trhu prodává za nízké tisíce korun. To není špatné za osmnáct let starý telefon, ale na důchod z toho neodejdete. Pro srovnání: dnešní iPhone 16 Pro Max má 17,5cm (6,9″) OLED displej, 48Mpx fotoaparát a až 1 TB úložiště. Ten první měl 8,9cm (3,5″) obrazovku, 2Mpx fotoaparát a připojení přes pomalý EDGE. Technologicky je to propast. Sběratelsky je to právě ta propast, která dělá originál tak cenným.
Kde takový kus případně prodat
Pro běžný použitý iPhone z roku 2007 stačí Aukro, registrace, ověření a vlastní fotky. Pro širší mezinárodní poptávku funguje eBay. Ale pokud byste náhodou drželi zapečetěný kus, žádný z těchto kanálů nedává smysl. Specializovaná aukční síň jako LCG Auctions nabízí profesionální grading, focení, popis a přístup ke sběratelům, kteří jsou ochotni zaplatit šesticiferné částky v dolarech.
Na ceně rekordního kusu není nejpozoruhodnější stáří telefonu ani jeho historický význam. Je to fakt, že z milionu prodaných kusů běžné spotřební elektroniky se jeden dochoval v nedotčeném stavu a někdo za tu nepravděpodobnost zaplatil tolik co za byt v Praze.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman