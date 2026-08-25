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Spousta Čechů ho v roce 2007 měla, ale po chvíli vyhodila. Dnes se ne až tak vzácný telefon draží za 5 milionů

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Zapečetěný první iPhone z roku 2007 se v aukci prodal v přepočtu za zhruba 5 milionů korun. Apple ho původně prodával za necelých 11 tisíc.
iPhone první generace z roku 2007, starý telefon

iPhone první generace z roku 2007, starý telefon

Zdroj: Uživatel drnan tu / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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