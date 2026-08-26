Bývalý hráč Manchesteru City kličkoval v Lamborghini po dálnici. Policie ho obvinila z nebezpečné jízdy a držení rajského plynu

Nehoda jednoho vozidla bez zranění by v běžném zpravodajství sotva přežila odpolední cyklus. Jenže záběry z palubní kamery instruktora autoškoly, který jel ve stejném směru, zachytily minuty před nárazem: Lamborghini bez varování vjelo před jiné auto a přinutilo řidiče prudce zpomalit, pak kličkovalo přes tři pruhy a nebezpečně se přiblížilo ke středovým svodidlům. Policie Hampshire po zadržení Sterlinga původně mluvila o podezření z řízení pod vlivem drog. O tři měsíce později, 26. srpna, vypadá seznam formálních obvinění jinak, a pro bývalého anglického reprezentanta možná hůř.
Tři obvinění místo jednoho podezření
Květnové podezření z „řízení vozidla ve stavu nezpůsobilém vlivem drog“ se ve finálním veřejném souhrnu obvinění neobjevuje. Namísto toho policie Hampshire and Isle of Wight Constabulary předložila tři samostatné body:
- Nebezpečná jízda (dangerous driving), nejzávažnější z trojice, s horní sazbou až dva roky vězení, neomezenou pokutou a povinným zákazem řízení včetně rozšířeného přezkumu řidičské způsobilosti.
- Držení rajského plynu za účelem nelegální inhalace, od listopadu 2023 je ve Velké Británii držení oxidu dusného k rekreačnímu užití trestné. Podle vládního výkladu znamená „protiprávní inhalace“ cokoli mimo lékařské, dentální či průmyslové účely. V popisu záběrů z palubní kamery se zmiňuje i balónek v autě, typický způsob rekreační inhalace.
- Odmítnutí poskytnout vzorek (failing to provide a specimen), důvod odmítnutí není veřejně známý. Veřejné zdroje neupřesňují, zda šlo o dechovou, krevní, nebo močovou zkoušku. Podle britských pravidel silničních kontrol je odmítnutí bez „rozumného důvodu“ samostatně postižitelné až šesti měsíci vězení a povinným zákazem řízení.
Proč vypadlo původní podezření z jízdy pod vlivem drog? Jedna z možných odpovědí leží právě v odmítnutém vzorku: bez něj je obtížné prokázat konkrétní intoxikaci. Obvinění z odmítnutí testu ale stojí samo o sobě, a pro obžalobu může být procesně jednodušší cesta.
Kariéra v bodě zlomu
Sterling není hráč, který by padal z výšin poprvé. Ale tentokrát se právní potíže potkávají s profesní nejistotou v míře, jakou dosud nezažil.
Chelsea oznámila jeho odchod po vzájemné dohodě 28. ledna 2026. O dva týdny později podepsal ve Feyenoordu smlouvu jen do konce sezony, stihl osm startů. V létě 2026 je znovu volný hráč, bez klubu, mimo anglickou reprezentaci od mistrovství světa 2022. A teď se k tomu přidává soudní jednání nařízené na 15. září v Basingstoke Magistrates‘ Court.
Automatický sportovní zákaz činnosti z toho neplyne. Precedent ale existuje: Tottenham v srpnu 2024 suspendoval Yvese Bissoumu poté, co se na internetu objevilo video s inhalací rajského plynu, a to bez jakéhokoli policejního obvinění, jen na základě reputační škody. U Sterlinga je situace právně těžší. Podle nás může být pro jeho další angažmá bezprostředně tvrdší než samotný rozsudek fakt, že potenciální zaměstnavatel vidí hráče s klesající formou, bez smlouvy a s otevřeným trestním řízením.
Rajský plyn a Sterling: druhé dějství
Nejde o první setkání. V dubnu 2015 Liverpool interně řešil záběry, na nichž tehdy dvacetiletý Sterling inhaloval rajský plyn. Trenér Brendan Rodgers mu veřejně připomněl klubový kodex chování. Tehdy šlo o disciplinární záležitost bez právních následků, britský zákon rekreační držení oxidu dusného ještě nepostihoval.
Od 8. listopadu 2023 je situace jiná. Británie zařadila rajský plyn mezi kontrolované látky pro rekreační užití. Legitimní zůstává použití v medicíně, stomatologii, veterinární praxi i potravinářství. Podobnou cestou šlo i Nizozemsko, kde je rekreační „lachgas“ zakázaný od ledna 2023. Obě země cílí na totéž: oddělit průmyslové a zdravotnické využití od párty balónků.
Zdravotní rizika rekreační inhalace přitom nejsou triviální: ztráta vědomí, udušení při nedostatku kyslíku, deficit vitaminu B12, neurologické poškození, brnění končetin, v krajních případech ochrnutí. Psát o „nevinné zábavě“ by bylo nepřesné.
Co může přijít 15. září
Soudní jednání v Basingstoke rozhodne o dalším postupu. Za nebezpečnou jízdu je zákaz řízení povinný, to je jisté bez ohledu na výši případného trestu odnětí svobody. Horní sazba dvou let za mřížemi je teoretický strop, ne automatický výsledek. Policie nehlásí zranění ani účast dalších vozidel, což obvykle mírní posouzení závažnosti.
Odmítnutí poskytnout vzorek přidává další povinný zákaz řízení a až šest měsíců. Držení rajského plynu může u opakovaných závažných případů znamenat až dva roky. Zda soud bude epizodu z roku 2015 považovat za relevantní kontext, je otevřená otázka, tehdy nešlo o trestný čin.
Sterling je nám známý minimálně z jednoho konkrétního momentu: na EURO 2020 vstřelil vítězný gól Anglie proti české reprezentaci. Teď čtyřnásobný šampion Premier League čeká na lavici obžalovaných. Soud v září ukáže, kolik z toho, co záběry z palubní kamery zachytily, obstojí jako důkaz, a kolik z toho, co Sterling za kariéru vybudoval, ještě půjde zachránit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner