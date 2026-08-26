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Papájové České Budějovice. Allwyn nabídne formuli 1 zblízka

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Papájové monoposty McLarenu, závodní simulátory, běžecký program i šance vyhrát cestu do McLaren Technology Centre – Allwyn Racing Roadshow přiveze do Českých Budějovic pořádnou dávku formule 1. Když jsme u těch výher, pamatujete na splněná přání od Allwynu? 3 výherci se vydali na Velkou cenu Maďarska.
Allwyn přijíždí do Českých Budějovic. Čekají vás monoposty i závodní simulátory.

Allwyn přijíždí do Českých Budějovic. Čekají vás monoposty i závodní simulátory.

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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