Papájové České Budějovice. Allwyn nabídne formuli 1 zblízka

Papája dvakrát
Jste fanoušky formule 1 a chcete zažít pořádný adrenalin? Sokolský ostrov v Českých Budějovicích se díky Allwyn Racing Roadshow na chvíli promění v závodní paddock královny motorsportu. Hlavními hvězdy víkendu budou papájové monoposty McLarenu.
Vedle sebe se představí showcar MCL39 – vůz, ve kterém Lando Norris vyhrál svůj první titul mistra světa a model MCL40, se kterým Brit a jeho týmový kolega Oscar Piastri závodí tuto sezónu. Jelikož se letos měnila pravidla, tak bude šance porovnat aerodynamiku a design obou vozů.
Nejrychlejší čas vás pošle do Anglie
Závodní simulátory budou nejen k tomu, aby si fanoušci vyzkoušeli chování formule na trati, ale nejrychlejší pilot víkendu vyhraje skvělou cenu – zájezd pro dva do McLaren Technology Centre v britském Wokingu. Součástí této výhry je i návštěva proslulého McLaren Shadow Studia, kde sídlí oficiální esportový tým McLaren Racing.
Pokud ale nevyhrajete hlavní cenu, nezoufejte. Své štěstí můžete zkusit i v Allwyn drapáku, kde na vaši šikovnost čeká exkluzivní merch Allwyn × McLaren Mastercard F1 Team.
Allwyn podporuje zodpovědné hraní skrz program Hraj s rozumem. Bezpečnost je důležitá i ve formuli 1, a tak zde bude i expozice bezpečnostních prvků, které piloty chrání při extrémních rychlostech.
Běžím, běžíš, běžíme
Allwyn Racing Roadshow už má za sebou pár zastávek a pokaždé nesměl chybět ani Allwyn Run Club. Běžecký program povede oblíbená komunita Run Club Sweet & Salty a připravena bude trasa inspirovaná novým městským okruhem ve španělském Madridu. Nezáleží přitom na tom, jestli pravidelně běháte, nebo si jdete zaběhat jen občas. Běh je otevřený rekreačním běžcům i rodinám a nabídne především možnost užít si pohyb a společnou atmosféru.
Vstup na celou akci je zcela zdarma, a pokud se nevydáte do Českých Budějovic, další zastávkou bude Ostrava.
Atény zažijí papáju
Řecká metropole se na podzim promění v dějiště mimořádné show. V sobotu 3. října 2026 se před Olympijským atletickým centrem v Aténách (OAKA) uskuteční Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens. Fanoušci se mohou těšit na živý showrun monopostů McLaren – třeba na legendární vůz Ayrtona Senny. Za volantem se objeví i dvojnásobný mistr světa Mika Häkkinen.
Allwyn společně s McLaren Racing připravují první akci nové globální série, jejímž cílem je přiblížit svět královny motorsportu fanouškům po celém světě. Sledujte proto oficiální sítě společnosti Allwyn, kde se dozvíte více.
Allwyn plní přání
Na začátku letošního roku mohli lidé z České republiky posílat Allwynu svá přání a mohli tak zkusit své štěstí i jinak. Jelikož je společnost hrdým partnerem McLarenu a ve formuli 1 je vidět, bylo jasné, že se objeví i přání spojené s účastí na závodním víkendu. Přání se splnilo 3 lidem, kteří se vydali na Velkou cenu Maďarska.
Honza, Josef a Michaela s námi sdíleli svůj zážitek alespoň ve formě rozhovoru. Například Honza ihned po zjištění, že vyhrál, nevěřil. V dnešní době si samozřejmě myslel, že jde o podvod. Nejvíce ho při víkendu překvapil zvuk formule 3 a na letišti dokonce potkal i Liama Lawsona, na což nezapomene.
Josef byl ohromen a měl radost, protože závod formule 1 byl jeho snem. Když vstoupil na okruh, tak přišlo dojetí. Okruh Hungaroring ho překvapil organizací, ale i závodní atmosférou kolem. Splněný sen Allwynem pro něj hodně znamená a doufá i v další soutěže.
Výhra byla pro Michaelu emotivní. Nestydí se říct, že se rozplakala radostí i překvapením. Jejím oblíbeným týmem je McLaren, který podporuje společnost Allwyn, takže pro ni byla výhra něco obrovského. Slzy neudržela ani po vstupu na okruh.
“Člověk formuli 1 sleduje roky v televizi, zná tratě, týmy, jezdce, poslouchá zvuk motorů z obrazovky…a najednou stojí přímo tam. Na místě, které do té doby znal jen z televizních záběrů.”
“Bylo to strašně emotivní. První, co mě dostalo, byla atmosféra. Všude kolem fanoušci, týmové barvy, vlajky, všude pohyb, atmosféra závodního víkendu a vědomí, že za chvíli uvidím naživo auta a jezdce, které normálně sleduju z pohodlí domova a hlavně ten pocit očekávání, že se za chvíli opravdu pojede. A samozřejmě zvuk monopostů, ten je naživo úplně jiný než v televizi. Najednou to nebyla obrazovka, ale obrovský živý svět.”
Nejvíce si bude pamatovat výhru Landa Norrise, přece jen je to její oblíbenec. A co ji překvapilo? Rychlost a zvuk vozů. “Na obrazovce vnímáte rychlost, ale zároveň máte komentář, grafiku, opakované záběry a spoustu dalších informací. Naživo auto jednoduše proletí kolem vás a během několika vteřin je pryč. A ten zvuk člověk opravdu cítí celým tělem.”
Pro Michaelu šlo ale o víc než o splněný sen. Účast na závodě formule 1 odkládala.
“Někdy máme v hlavě věci, které bychom si přáli zažít, ale říkáme si, že jsou možná trochu nedosažitelné nebo že na ně bude čas někdy později. A pak najednou přijde telefonát, který vám během několika minut úplně změní plány.”
“Allwyn mi vlastně umožnil zažít něco, co bych si sama možná dlouho odkládala. A ještě způsobem, který předčil moje očekávání.“
Účastníkům děkujeme za poskytnutí krátkého rozhovoru o jejich splněném snu.