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LEGO drak se prodal za 10 000 Kč. Cenu určuje forma vstřikování plastu, kterou továrna použila jen jednou

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Malý plastový dráček z edice Ninjago se na švédské aukční platformě Tradera prodal za 14 000 švédských korun, tedy přes 30 000 Kč. A nebyl jediný úlovek čtvrtletí.
LEGO drak se prodal za 10 000 Kč. Cenu určuje forma vstřikování plastu, kterou továrna použila jen jednou

LEGO drak se prodal za 10 000 Kč. Cenu určuje forma vstřikování plastu, kterou továrna použila jen jednou

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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