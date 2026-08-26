LEGO drak se prodal za 10 000 Kč. Cenu určuje forma vstřikování plastu, kterou továrna použila jen jednou

Tradera, skandinávský secondhandový aukční web, hlásí za první čtvrtletí 2026 meziroční růst prodejů použitého LEGA o 18 procent. Přes 109 tisíc aukcí, stovky prodaných stavebnic denně a mezi nimi občas kus, který vyrazí dech i zkušeným sběratelům. Jenže pozor: běžný díl Baby Riyu, toho samého draka, se na Tradeře objevuje i za 59 SEK, tedy zhruba 130 Kč. Cenu nedělá motiv. Cenu dělá konkrétní varianta, prokazatelná vzácnost a původ.
Jeden drak, dva světy cen
Jennifer Geertsen Bro, mluvčí Tradery, ve veřejně citovaných datech platformy popsala tři obchody z prvního čtvrtletí 2026, které ilustrují, co trh žene nahoru. Vedle zmíněného Baby Riyu za 14 000 SEK se prodala žlutá maska Huna z řady Bionicle za zhruba 12 000 SEK a nespecifikovaný set LEGO Star Wars za přibližně 13 500 SEK. Kupující Baby Riyu pocházel z Dánska, i to ukazuje, že trh je mezinárodní a kupující si cestu k vzácnému kusu najdou.
Proč ale tentýž dráček stojí jednou 130 Kč a jindy 30 000 Kč? Odpověď leží v detailu menším než samotný set. Eventová exkluzivita, tedy díl rozdávaný jen na konkrétní akci, v omezeném počtu, s dohledatelným původem, vytváří propast mezi běžnou produkcí a sběratelskou raritou. Tentokrát se navíc jednalo o víceméně jednorázové použití formy, protože LEGO se ji později rozhodlo trochu upravit. Motiv prodává zájem. A výrobní varianta prodává raritu, tak prosté to je.
Co rozhoduje o ceně: forma, barva, období
Kostky LEGO vznikají vstřikováním roztaveného ABS plastu do kovových forem pod extrémním tlakem. Přesnost je legendární, tolerance v řádu mikrometrů. Jenže právě proto je každá odchylka viditelná a potenciálně cenná. Když továrna použije formu jen krátce, ať už jako testovací sérii, přechodnou výrobní zkoušku, nebo omylem, vznikne díl, který se od standardní produkce liší. A sběratelé ho poznají.
Žlutá maska Huna z řady Bionicle je přesně takový případ. BrickLink ji neeviduje mezi běžně známými barevnými variantami, přesto má v databázi tržní stopu. Sběratelský trh ji považuje za prototypovou nebo testovací variantu.
Kromě formy hraje roli i materiálová éra. Klíčové předěly, které pomohou díl datovat:
- 1963: přechod z celulózoacetátu na ABS; kostky před tímto rokem mají jinou texturu a lesk.
- 2004: reformulace šedých a hnědých odstínů; starší „čistá šedá“ se liší od novější „namodralé šedé“.
- 2010: reformulace tmavě červené.
Kdo doma porovná odstín svých starých kostek s aktuální produkcí a najde rozdíl, možná drží v ruce díl z přechodného období. A ten může mít na trhu jinou hodnotu než jeho novější dvojče.
Jak doma poznat, jestli máte poklad
Největší chyba není staré LEGO vyhodit. Největší chyba je prodat ho jako „směs kostek“ bez identifikace. Kilový prodej smaže rozdíl mezi běžným dílem za korunu a raritou za tisíce. Než cokoliv nabídnete, projděte jednoduchý postup:
- Najděte číslo setu na krabici nebo návodu. Nemáte-li ani jedno, hledejte na dílu samotném tzv. design ID, malé číslo vyražené uvnitř kostky.
- Ověřte číslo přes oficiální identifikaci LEGO nebo databázi BrickLink.
- Zkontrolujte barvu a období. Neobvyklý odstín, potištěný díl místo samolepky, maska v barvě, která „neexistuje“, to všechno jsou signály.
- Porovnejte cenu v BrickLink price guide, kde uvidíte historii prodejů v kategorii „used complete“ i „used incomplete“.
Co oddělit vždy: minifigurky, masky, potištěné díly, neobvyklé barvy a cokoliv z eventových exkluzivit. Zbytek může jít jako komplet; BrickLink rozlišuje stav setu a u kompletního setu s návodem a originálními samolepkami je cena výrazně vyšší než u neúplného.
Kde prodat: Tradera, BrickLink, nebo Aukro?
Pro českého prodejce je Tradera použitelná, ale ne ideální. Zahraniční účet si založit lze, pro prodej je ale nutné ověření a integrovaná doprava funguje zatím jen pro prodejce ze Švédska, Dánska a Nizozemska. Český prodejce řeší logistiku sám, což u drahého kusu není nepřekonatelné, ale u běžných sad to nedává smysl.
Praktičtější alternativou je BrickLink, kde aktuálně funguje 234 otevřených obchodů z České republiky. Platforma má propracované cenové nástroje, part-out kalkulačku a přesné kategorie stavů; pro specializovaný a drahý díl je to podle nás nejlepší volba. Pro rychlý lokální prodej běžnějších sad poslouží česká kategorie LEGO na Aukru, i když tam se extrémních cen dosahuje méně často.
Česká sběratelská scéna přitom rozhodně není okrajová. Fórum Kostky.org se označuje jako „Československé LEGO fórum“, Festival kostek každoročně prezentuje modely stavitelů z celé republiky. Nejde o skandinávský fenomén, jde o mezinárodní trh s aktivní lokální komunitami.
Star Wars vévodí, ale překvapení přicházejí odjinud
V historických aukcích Tradery dominuje Star Wars: Millennium Falcon First Edition za 42 000 SEK, Cloud City za 41 000 SEK, pozlacený C-3PO za 20 000 SEK. Segment Star Wars LEGO na Tradeře rostl v prvním čtvrtletí 2026 o 17 procent, typický kupující je muž, medián věku 37 let. Ale právě Ninjago a Bionicle ukazují, že extrém může přijít z nečekaného směru; stačí jeden eventový díl nebo prototypová barva.
Tradera za rok 2024 hlásila prodeje LEGA za téměř 49 milionů SEK s meziročním růstem 19 procent. Čísla za první čtvrtletí 2026 naznačují, že trend pokračuje. Nejde o jednorázový výkyv, ale o strukturálně silný sekundární trh. To ovšem neznamená, že každá stará sada automaticky poroste na ceně; roste průměr, extrémy zůstávají výjimkami.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková