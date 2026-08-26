7 vůní, u kterých přestaň řešit, na čí straně poličky stojí. Na konci léta si je směle půjčujte

Jenže možná už je načase přestat předstírat, že některé vůně mají doma svého jediného majitele.
Označení „pro ženy“, „pro muže“ a „unisex“ nám sice pomáhá orientovat se mezi stovkami flakonů, ale nos žádnou kolonku pohlaví nevyplňuje. Tabák nepřestane být nádherný na ženské kůži a vanilka se neurazí, když ji bude nosit chlap. A konec léta je pro malé parfémové krádeže obzvlášť dobré období. Čistě citrusové prázdninové vůně už mohou působit trochu příliš červencově, zatímco na těžkou podzimní nálož oudu, skořice a ambry ještě není každý den nálada.
Vybraly jsme proto sedm vůní přesně pro období, kdy odpoledne pořád chodíš v sandálech, ale večer už občas hledáš něco přes ramena. Některé jejich výrobci přímo označují jako unisex, jiné mají na krabičce tradičnější zařazení. My bychom je ale stejně zkusily na obou stranách koupelny.
Protože parfém nakonec nečte krabičku.
1. GUERLAIN Absolus Allegoria Tabac Sahara: malina, která se potkala s tabákem po setmění
Začneme rovnou vůní, která se odmítá chovat nenápadně.
Guerlain Absolus Allegoria Tabac Saharastaví proti sobě kouřový tabák a malinový akord, který má ovocnou, lehce nakyslou zářivost. Pod nimi přichází teplo ambrového akordu. Sama značka popisuje Tabac Sahara jako noční cestu pouští a ten obraz je vlastně překvapivě přesný: tohle není tabák v těžkém koženém křesle před krbem. Je v něm pořád něco barevného, šťavnatého a živého.
A právě proto se nám líbí na konec léta. Tabák už naznačuje, kam se roční období pomalu posouvá, ale malina mu nedovolí spadnout rovnou do listopadu.
Na jedné kůži bych čekala, že vystoupí kouř a suchost tabáku, na jiné může mnohem víc zazářit malinová sladkost a teplejší základ. A přesně takové vůně mají doma největší potenciál vyvolat větu: „Počkej, proč to na tobě voní úplně jinak?“
Kdy bych ji vytáhla? Na poslední opravdu teplý večer, který se protáhne dlouho po západu slunce. Černé šaty, holá ramena, sklenka něčeho dobrého a vzduch, ve kterém už poprvé cítíš, že léto nebude trvat věčně.
2. Lattafa Teriaq Intense: švestkový likér, skořice a vůně, která už koketuje se zářím
Tady už jsme jednou nohou na druhé straně sezony.
Lattafa Teriaq Intense je oficiálně unisex a její pyramida je téměř učebnicovou ukázkou přechodu z léta do podzimu. Bergamot a šafrán v úvodu vystřídá švestkový likér se skořicí a základ stojí na tonce, ambře a benzoinu. Za kompozicí navíc stojí parfumér Quentin Bisch.
Jestli Tabac Sahara připomíná poslední teplý večer venku, Teriaq Intense je chvíle, kdy se po desáté začínáš těšit dovnitř.
Je sladká? Ano. Kořeněná? Také. Ale právě bergamot a šafrán jí na začátku dávají kontrast, díky němuž nepůsobí jako vůně, kterou jsi omylem vytáhla z krabice s vánočními svíčkami.
A tady bych opravdu ignorovala, kdo ji z vás koupil první. Švestka, skořice, ambra a tonka mohou na různých lidech ukázat trochu jinou tvář a Teriaq Intense je přesně parfém, který bych chtěla jeden večer cítit na sobě a druhý na někom vedle sebe.
Možná jen ne ve třiceti pěti stupních v pravé poledne.
Máme své limity.
3. Afnan 9 PM Night Out: ve 21:00 už se opravdu nechystáme do kanceláře
Název tady nic nepředstírá.
Afnan 9 PM Night Out je postavený pro večer a jeho složení je dostatečně zvláštní na to, aby nás bavilo. Nahoře se potkává dragon fruit, bergamot, koňak, levandule a jablko. Potom přichází kardamom, semiš, toffee a cedr a v základu tonka, Akigalawood, Ambrofix a pačuli.
Na papíře je toho skoro podezřele hodně.
Na konci léta nám ale dává smysl právě kombinace svěžejšího ovoce s koňakem, kořením, semišem a dřevitým základem. Není to vůně na rozpálenou pláž. Je to vůně na večer, kdy ses přes den ještě koupala, ale v deset už sedíš venku a poprvé za celé léto ti není líto, že sis vzala sako.
A přestože řada 9 PM může svým stylingem snadno svádět k představě „tohle je jeho“, právě Night Out bych bez váhání vyzkoušela i na ženské kůži. Toffee, semiš, koňak, kardamom a ovoce nejsou mužské ani ženské ingredience.
Jsou to ingredience, které mohou vonět zatraceně dobře.
A pokud mu flakon po několika týdnech záhadně zmizí?
Nemáme dostatek důkazů.
4. Calvin Klein CK One: dělení koupelnové poličky ignoroval dávno před námi
Uprostřed všech novějších a výraznějších kompozic potřebujeme jednoho veterána.
Calvin Klein CK One vznikl přímo s myšlenkou sdílení mezi ženami a muži. Calvin Klein jej dodnes popisuje jako vůni určenou oběma a jeho svěží podpis stojí na zeleném čaji, bergamotu a ovocných tónech, které doplňují květiny, muškátový oříšek, kardamom, pižmo a ambra.
A právě CK One je krásnou připomínkou, že unisex parfumerie opravdu nezačala minulý čtvrtek na TikToku.
Je čistý, svěží a proti některým dnešním sladkým parfémovým bombám skoro průsvitný. A na konci léta má ještě jednu výhodu: funguje ve dnech, kdy teploměr odmítá přijmout informaci, že se blíží září.
Ráno do práce. Bílé tričko. Džíny. Poslední víkend u vody. Den, kdy nechceš, aby parfém vstoupil do místnosti tři minuty před tebou.
A pokud hledáš z našeho seznamu vůni, u které je myšlenka „jedna lahvička pro dva“ úplně nejpřirozenější, tady není o čem diskutovat. CK One to měl prakticky v popisu práce od začátku.
5. Lattafa Khamrah Waha: když pouštní horko dostane ledovou sprchu
Tady mě baví už samotný kontrast.
Lattafa Khamrah Waha je oficiálně unisex a značka ji popisuje jako novou, svěžejší interpretaci podpisu Khamrah. Začíná bergamotem, jalovcem, yuzu a zázvorem. V srdci přichází okurka, šalvěj, mořská sůl a kosatec, zatímco základ se zase vrací k teplejší tonce, vanilce, pižmu, Akigalawoodu a Ambrofixu.
A jestli hledáme konec léta v jednom flakonu, tohle je velmi vážný kandidát.
Nahoře je pořád světlo, citrusy, voda, sůl a svěžest. Dole už čeká dřevo, tonka a vanilka. Jako den, kdy se ve čtyři odpoledne potíš a ve čtvrt na jedenáct se divíš, proč sis nevzala svetr.
Právě kontrast slaného, aromatického středu a teplejšího základu podle mě dělá z Waha jeden z nejzajímavějších kandidátů na společnou poličku. Není potřeba rozhodnout, jestli okurka, mořská sůl a jalovec patří jemu, zatímco vanilka a kosatec tobě.
Můžete si je prostě rozdělit podle dnů.
A potom se samozřejmě hádat, kdo vystříkal víc.
6. NOVELLISTA Summer Flare: léto ještě nekončí a tahle vůně odmítá odejít domů
Po tabáku, koňaku, semiši a šafránu potřebujeme otevřít okno.
NOVELLISTA Summer Flare začíná grapefruitem, melounem, broskví a mátou, pokračuje růžovým pepřem, jasmínem sambac a letními květinami a v základu nechává cedrové a santalové dřevo, vanilku a bílé pižmo. Samotná značka ji inspirovala novelou Daisy Miller Henryho Jamese a atmosférou dlouhých letních večerů u vody.
A přesně proto ji nechci z našeho seznamu vyhodit jen proto, že kalendář ukazuje konec srpna.
Tohle je vůně pro dny, kdy léto ještě objektivně trvá. Kdy pořád chceš něco svěžího a šťavnatého, ale cedr, santal, bílé pižmo a vanilka už pod ovocem vytvářejí měkčí základ.
Zajímavé je i její genderové čtení. Některé prodejní kanály ji dnes řadí mezi dámské vůně, zatímco parfémové databáze ji vedou jako vůni pro ženy i muže. A právě tady je krásně vidět, proč bych se štítkem příliš netrápila.
Grapefruit se neptá na pohlaví.
Cedr také ne.
Tak ji prostě nastříkej na obě zápěstí – jedno svoje a jedno cizí – a rozhodni se nosem.
7. Lattafa Angham: ano, výrobce říká „pro ženy“. My říkáme: dej mu ji stejně očichat
A nakonec malý rebel našeho seznamu.
Protože Lattafa Angham na rozdíl od Teriaq Intense nebo Khamrah Waha výrobce oficiálně vede jako dámskou vůni. A my to nebudeme předstírat jinak. Jenže když se podíváš na její skladbu – mandarinka, zázvor a růžový pepř, potom pralinka, levandule a kakao a nakonec pižmo, ambra a vanilka – začne být docela zajímavé položit si otázku, co přesně je na těch tónech povinně ženského.
Pralinka a vanilka? Dobře. Ale vedle nich stojí zázvor, pepř, levandule, kakao, pižmo a ambra. A právě Angham je pro mě možná nejlepší ilustrací celého článku. Unisex nemusí být napsáno na krabičce, aby sis mohla zkusit vůni půjčit. Parfémové kategorie jsou užitečné při nakupování, ale nemusí se stát domácím zákonem.
Navíc její kombinace citrusově kořeněného začátku, levandule, kakaa a hřejivého vanilkovo-ambrového základu sedí přesně do posledních týdnů léta. Ještě není těžká jako zimní gourmand, ale už má dost tepla na večer, kdy se ochladí.
A pokud ji zkusí on a nebude se mu líbit?
Výborně. Aspoň ti ji nebude krást.
Tak komu vlastně ten parfém patří?
Možná tomu, kdo ráno vstane první. Protože právě na vůních je trochu absurdní, jak důsledně jsme se je naučili rozdělovat. Květiny sem. Dřevo tam. Růžová krabička pro ni. Černá pro něj. Vanilka ženská, vetiver mužský – dokud někdo nepřijde s drahým niche flakonem, napíše na něj „genderless“ a najednou mohou všichni všechno.
Přitom CK One už před desítkami let postavil svou identitu přímo na společném nošení a současné značky dnes běžně uvádějí některé kompozice jednoduše jako unisex.
A ještě zajímavější je to doma.
Stejný parfém totiž nemusíte oba vnímat úplně stejně. Vnímání vůně ovlivňuje její vývoj, množství, prostředí i to, co v ní každý z vás osobně hledá. Proto má mnohem větší smysl vůni vyzkoušet na kůži než rozhodnout podle názvu, barvy flakonu nebo oddělení e-shopu.
Takže poslední týdny léta klidně udělej malý experiment. Vezmi svůj parfém a dej ho jemu. Vezmi jeho a dej ho sobě. Tabák. Malinu. Levanduli. Mořskou sůl. Vanilku. Zázvor. Kakao. Cedr. A potom se rozhodněte, komu sluší víc. Jen si předem stanovte jedno pravidlo.
Kdo vystříká posledních deset mililitrů, kupuje další flakon.
FAQ
Co vlastně znamená, když je parfém označený jako unisex?
V praxi jde o vůni, kterou značka nepozicuje výhradně pro ženy nebo muže. Neexistuje ale žádná biologická hranice, která by určovala, že konkrétní vonná nota smí patřit pouze jednomu pohlaví. I parfém prodávaný jako dámský nebo pánský může samozřejmě nosit kdokoli.
Jsou všechny vůně v našem výběru oficiálně unisex?
Ne, a záměrně. Teriaq Intense a Khamrah Waha například Lattafa označuje jako unisex, CK One vznikl přímo jako sdílená vůně pro ženy a muže, zatímco Angham Lattafa oficiálně řadí mezi dámské vůně. Pointou výběru je právě vyzkoušet i vůně mimo marketingovou kolonku, pokud ti jejich charakter sedí.
Jaký parfém z výběru bych zvolila do opravdu horkého dne?
Nejsnazší volbou je CK One se svěžím zeleným čajem, bergamotem a ovocnými tóny nebo Summer Flare s grapefruitem, mátou, melounem a broskví. Khamrah Waha nabízí zajímavou střední cestu díky citrusům, yuzu, okurce a mořské soli, pod nimiž už čeká teplejší základ.
A která vůně už nejvíc připomíná podzim?
Teriaq Intense se švestkovým likérem, skořicí, tonkou, ambrou a benzoinem už má výrazně hřejivější charakter. Tabac Sahara zase pracuje s kouřovým tabákem, malinou a ambrovým teplem, takže krásně funguje jako večerní přechod mezi sezonami.
Může stejný parfém na dvou lidech působit jinak?
Ano, výsledný dojem ovlivňuje nejen samotná kompozice, ale také množství aplikovaného parfému, teplota, prostředí a individuální vnímání. Proto je při výběru lepší vůni skutečně nosit na kůži než hodnotit pouze papírový tester nebo seznam tónů.
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Zdroje: Guerlain – Absolus Allegoria Tabac Sahara [1]; Lattafa – Teriaq Intense [2]; Afnan – 9PM Night Out [3]; Calvin Klein – CK One [4]; Lattafa – Khamrah Waha [5]; NOVELLISTA – Summer Flare [6]; Lattafa – Angham [7]; img ai generated