Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
10 min

7 vůní, u kterých přestaň řešit, na čí straně poličky stojí. Na konci léta si je směle půjčujte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stojíš ráno v koupelně, tvoje parfémy jsou přesně tam, kde mají být, ale ruka stejně zamíří na druhou stranu poličky. Jedno stříknutí na zápěstí. Ještě jedno na krk. A když se tě večer zeptá, proč jeho parfém zase stojí mezi tvými věcmi, samozřejmě vůbec netušíš, jak se tam dostal.
7 vůní, u kterých přestaň řešit, na čí straně poličky stojí. Na konci léta si je směle půjčujte

7 vůní, u kterých přestaň řešit, na čí straně poličky stojí. Na konci léta si je směle půjčujte

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Poudree.cz
Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?
Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?
Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce
Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce

Koupíš krabičku čerstvých fíků, protože vypadají nádherně. Jeden rozřízneš a uvnitř je růžovočervený chaos...

7 ozdob do vlasů, které vypadají elegantně. A ne jako něco, co jsi cestou ukradla holčičce ze školky
7 ozdob do vlasů, které vypadají elegantně. A ne jako něco, co jsi cestou ukradla holčičce ze školky

Stojíš před zrcadlem, outfit funguje, make-up taky, ale vlasům evidentně nikdo neřekl, že dnes mají...

Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením
Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením

Zhubla dvacet kilo dietou, každé ráno běhala a dva roky bojovala s chutí na jídlo? Obdivuhodná disciplína....

Make-up, zralá pleť a 30+ °C: 8 triků, díky kterým ti obličej do oběda nesteče
Make-up, zralá pleť a 30+ °C: 8 triků, díky kterým ti obličej do oběda nesteče

Ráno stojíš před zrcadlem a všechno vypadá skvěle. Pleť je sjednocená, tvářenka přesně tam, kde má být,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Krása
Zobrazit více
Ženské centrumKrása
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.