Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Experiment s čerstvě vylíhnutými kuřaty ukazuje, že některé informace máme dřív, než se na svět po prvé podíváme

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sociální svět se obvykle učíme číst zkušeností. Sledujeme obličeje, postoje těla, směr pohledu nebo vzdálenost mezi lidmi a postupně si osvojujeme, které situace znamenají rozhovor, konflikt, spolupráci či pouhou náhodnou blízkost. Nový experiment s čerstvě vylíhnutými kuřaty však naznačuje, že úplný začátek této schopnosti může ležet mnohem hlouběji.
Experiment s čerstvě vylíhnutými kuřaty ukazuje, že některé informace máme dřív, než se na svět po prvé podíváme

Experiment s čerstvě vylíhnutými kuřaty ukazuje, že některé informace máme dřív, než se na svět po prvé podíváme

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Kód Enigma
Britové vlevo, Evropa vpravo. Za rozdělení světa nemohou auta, ale dějiny
Britové vlevo, Evropa vpravo. Za rozdělení světa nemohou auta, ale dějiny
Může žít I čtyři století a přesto mít skoro dokonalý zrak. Oči grónského žraloka stárnou úplně jinak než ty naše
Může žít I čtyři století a přesto mít skoro dokonalý zrak. Oči grónského žraloka stárnou úplně jinak než ty naše

Když se narodil grónský žralok, jehož věk byl později odhadnut téměř na čtyři století, Galileo ještě možná...

Dvě stě metrů pod zemí ženy uctívaly bohyni, jejíž jméno dodnes neznáme. Na stěnách po nich zůstalo 120 nápisů
Dvě stě metrů pod zemí ženy uctívaly bohyni, jejíž jméno dodnes neznáme. Na stěnách po nich zůstalo 120 nápisů

Jeskyně se jmenuje Cova de les Dones – Jeskyně žen. Toto označení je písemně doloženo přinejmenším od konce...

Spát déle neznamená stárnout pomaleji. Biologické hodiny ukázaly překvapivě úzké rozmezí
Spát déle neznamená stárnout pomaleji. Biologické hodiny ukázaly překvapivě úzké rozmezí

O spánku se často mluví jako o jednoduchém účtu. Čím méně hodin naspíme, tím větší dluh si vytváříme, a...

Chromozomy mají vlastní „čárový kód“. DNA považovaná kdysi za odpad jim říká, koho mají hledat
Chromozomy mají vlastní „čárový kód“. DNA považovaná kdysi za odpad jim říká, koho mají hledat

Před vznikem vajíčka nebo spermie musí buňka vyřešit úkol, který zní překvapivě jednoduše. Každý chromozom...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.