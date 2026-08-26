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Přichází průlomové baterie, dieselové motory mají důvod k obavám. Elektromobil ujede 1 000 km bez nabíjení

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Čínský gigant oznámil vývoj solid-state baterií s hustotou energie až 500 Wh/kg, téměř dvojnásobek oproti dnešním špičkovým článkům.
Průlomová baterie pro elektromobil, čínský gigant

Průlomová baterie pro elektromobil, čínský gigant

Zdroj: Geely
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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