Přichází průlomové baterie, dieselové motory mají důvod k obavám. Elektromobil ujede 1 000 km bez nabíjení

Elektromobil, který ujede přes tisíc kilometrů na jedno nabití, už není jen laboratorní fantazie. Geely, mateřská skupina značek Volvo, Polestar, Zeekr nebo Lotus, veřejně komunikuje program solid-state baterií s cílem dosáhnout energetické hustoty až 500 Wh/kg. Při takových parametrech by elektrický vůz zvládl dojezd srovnatelný s plnou nádrží nafty, a právě tady začínají obavy dieselových motorů. Diesel totiž v Evropě ztrácí půdu pod nohama i bez zázračných baterií: podle ACEA tvořil v roce 2025 v EU už jen 8,9 % nových registrací, zatímco čistě bateriové elektromobily vyskočily na 17,4 %. Pokud se k tomuto trendu přidá technologie, která vymaže poslední velkou výhodu nafty, tedy schopnost ujet bez zastávky stovky kilometrů, diesel ztratí svůj nejsilnější argument.
Co jsou solid-state baterie a proč je 500 Wh/kg průlomové číslo
Solid-state baterie nahrazují kapalný elektrolyt, který dnes najdeme v běžných lithium-iontových článcích, pevným materiálem. Výsledek? Víc energie na kilogram, menší riziko požáru a potenciálně delší životnost. Dnešní sériové články se podle IEA pohybují kolem 205 Wh/kg u levnějších LFP chemií a 265 Wh/kg u výkonnějších NMC. Geely samo ve svých současných autech používá baterii Aegis Short Blade s hustotou 192 Wh/kg.
Cíl 500 Wh/kg tedy představuje skok na zhruba 2,5násobek toho, co Geely nabízí dnes. V praxi to znamená dvě věci: buď stejně těžká baterie uloží dramaticky víc energie a auto ujede přes tisíc kilometrů, nebo se baterie zmenší a zlehčí, což sníží spotřebu a zvýší efektivitu celého vozu. Obojí je pro budoucnost elektromobility zásadní.
Roadmapa Geely: pilot v roce 2027, série nejdřív kolem 2030
Podle čínského zdroje Cailianshe, který cituje inženýra Šen Jüana z bateriového programu Geely, vypadá časová osa takto:
- 2026 – validace prototypů a testování článků
- 2027 – malá pilotní série, přibližně 1 000 demonstračních vozů
- kolem 2030 – průmyslové nasazení ve vyšších modelových řadách, cíl stlačit výrobní náklady pod 0,6 jüanu na watthodinu
Veřejně ale chybí zásadní detaily: Geely dosud nejmenuje konkrétní model, značku ani trh, kde se solid-state baterie objeví jako první. Není ani jasné, zda udávaných 500 Wh/kg platí pro samotný článek, nebo pro celý bateriový pack, a to je v praxi obrovský rozdíl.
Pro srovnání: Toyota komunikuje přesnější plán. Se svým partnerem Idemitsu mluví o uvedení elektromobilu se solid-state baterií v letech 2027–2028, popisuje konkrétní výrobní kapacity v řádu desítek tisíc vozů ročně a otevřeně pojmenovává hlavní technický problém, tedy praskání rozhraní mezi elektrodami a pevným elektrolytem při opakovaném nabíjení a vybíjení. Toyota na solid-state pracuje od roku 2006, Idemitsu dokonce od roku 2001. Dvacet let vývoje ukazuje, jak tvrdý je to oříšek.
Mercedes už to dokázal, aspoň jednou
Že solid-state baterie nejsou jen prezentační slide, dokázal v září 2025 Mercedes-Benz. Upravený EQS s lithium-metal solid-state baterií ujel 1 205 km bez nabíjení. Mercedes uvádí o 25 % vyšší využitelný obsah energie při podobné velikosti a hmotnosti baterie oproti konvenčnímu packu.
Šlo o testovací vůz, ne o sériový produkt. Ale signál je jasný: tisícikilometrový dojezd je fyzikálně dosažitelný, nikoli marketingová chiméra. Dnešní sériová špička (Lucid Air Grand Touring s přibližně 824 km podle EPA nebo Mercedes EQS s 822 km WLTP) ukazuje, že hranice tisíce kilometrů je blízko i s konvenční technologií. Solid-state ji má překonat s rezervou.
Co to znamená pro kupujícího v Česku
Nejpravděpodobnější cesta solid-state baterií Geely do českých showroomů vede přes Volvo. EX90 se tu už prodává s ceníkem od 2 138 900 do 2 709 900 Kč a dojezdem 521 až 617 km WLTP. Pokud Geely nasadí novou technologii nejprve do prémiových modelů, a roadmapa tomu nasvědčuje, startovní cena první vlny v Česku bude podle nás nad hranicí dvou milionů korun. A časově spíš po pilotní fázi, tedy nejdříve ke konci dekády.
Má tedy smysl čekat s koupí elektromobilu na solid-state? Pro běžného kupujícího spíš ne. Pilotní série v roce 2027 znamená tisíc demonstračních aut někde v Číně, ne plné sklady u českých dealerů. Kdo potřebuje elektromobil dnes, najde na trhu vozy s dojezdem přes 600 km a rychlonabíjením do 350 kW.
Skutečný zlom nenastane oznámením parametru
Geely v posledních dvou letech vývoj solid-state baterií zrychlilo a číslo 500 Wh/kg zní impozantně. Jenže mezi laboratorním článkem a sériovým autem v showroomu leží propast plná výrobních problémů, od kontroly tloušťky elektrolytové membrány přes výtěžnost výroby až po dodavatelský řetězec pro pevné elektrolyty. Skutečný průlom pro zákazníka nenastane ve chvíli, kdy Geely oznámí parametr. Nastane ve chvíli, kdy pojmenuje první model, první trh a první cenu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík