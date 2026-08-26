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Charita Olomouc zavírá dětskou skupinu Lištička. Provoz se stal ekonomicky neúnosným

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Dětská skupina Lištička při Charitě Olomouc k poslednímu srpnu zavře své dveře. Zařízení, které od března 2020 pečovalo o děti ve věku od dvou…
student, žák, dítě, škola, studenti, žáci, děti

student, žák, dítě, škola, studenti, žáci, děti

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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