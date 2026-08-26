Rebarborové šátečky z listového těsta s pudinkem, které zvládnete i ve všední den bez dlouhého kynutí

Ještě nedávno jsem rebarboru znala hlavně z koláče se žmolenkou. Teprve později jsem zkusila tyhle šátečky z listového těsta s pudinkem a rebarborou. Doma zmizely prakticky okamžitě a navíc vypadají dost dobře i pro neohlášenou návštěvu, nejen ke kávě na doma. Důležitý je vychlazený vanilkový pudink a krátce povařená rebarbora. Náplň zůstane jemná a těsto se nerozmočí.
Stačí sáhnout po hotovém
, uvařit pudink a zbytek už jde celkem rychle. U nás tyhle listovém těstě šátečky mizí bez dlouhého rozmýšlení, zvlášť když je nakonec jen lehce popráším cukrem a nechám chvíli odstát, aby náplň uvnitř zpevnila. Jeden osvědčený detail z kuchyně: náplň nesmí být teplá. Jakmile by šla do těsta ještě vlažná, šátečky se budou hůř skládat a těsto může zbytečně povolit. Nejlépe je mít pudink i rebarboru připravené předem a plnit až úplně vychladlou směsí. Rebarbora do sladkého pečení patří víc, než se zdá
Rebarbora má v kuchyni své pevné místo. Technicky vzato to není ovoce, ale do sladkých koláčů a se používá stejně samozřejmě. Její nakyslá chuť dokáže dobře vyvážit máslové těsto i jemný moučníků vanilkový krém. Právě proto si rozumí s pudinkem, který její ostrost zjemní a trochu zaoblí. Recept na křehké šátečky z listového těsta s pudinkem a rebarborou
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 20 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 12 šátečků Ingredience pro přípravu 600 g listového těsta 200 g rebarbory 650 ml mléka 2 balení vanilkového pudinkového prášku 4 lžíce cukru krystal 1 vejce 1 balení vanilkového cukru 1 lžíce hrubé mouky na podsypání 1 lžíce moučkového cukru na posypání po upečení Postup přípravy listových šátečků s rebarborou
1. Nejprve uvařte
vanilkový pudink. Z 650 ml mléka, 2 pudinkových prášků a 4 lžic cukru krystal připravte hustší pudink podle návodu na obalu. Přelijte ho do misky, povrch přikryjte fólií nebo talířkem a nechte úplně vychladnout.
2.
Rebarboru očistěte, podle potřeby oloupejte a nakrájejte na menší kostičky. Dejte ji na chvíli do horké vody a krátce povařte. Stačí pár minut, aby změkla, ale nerozpadla se.
3. Povařenou
rebarboru sceďte a nechte ji pořádně vychladnout. Když v ní zůstane moc vody, náplň bude řídká a šátečky se při pečení mohou otevírat.
4. Studenou
rebarboru opatrně promíchejte se studeným pudinkem. Směs má být krémová, ne tekutá. Když se bude zdát moc volná, dejte ji na pár minut do lednice. Troubu předehřejte na 170 °C
Šátečky z listového těsta plněné hustým vanilkovým pudinkem a ovocem: Rychlé pečení, sladké čekání
5. Plech vyložte pečicím papírem a pracovní plochu lehce poprašte
hrubou moukou.
6.
Listové těsto lehce rozválejte a nakrájejte na stejně velké čtverce. Doprostřed každého dejte lžičku až dvě pudinkovo-rebarborové náplně, podle velikosti čtverců.
7. Rohy těsta přehněte k sobě a vytvořte
šáteček. U téhle náplně se mi osvědčilo spoj lehce přitlačit a doprostřed zapíchnout párátko, aby se šátečky při pečení zbytečně neotvíraly.
8. V hrníčku rozšlehejte
vejce s vanilkovým cukrem. Touhle směsí potřete povrch každého šátečku. Po upečení budou hezky lesklé a jemně vonící. Foto: Cooky.cz, Hotové taštičky před pečením potřeme vejcem s vanilkovým cukrem.
9. Plech dejte do trouby a pečte asi
20 minut, dokud nebudou šátečky zlatavé a nafouknuté. Každá trouba peče trochu jinak, takže poslední minuty je lepší hlídat.
10. Po upečení nechte šátečky pár minut zchladnout, opatrně vyndejte
párátka a podle chuti je pocukrujte moučkovým cukrem. Nejlepší jsou ještě tentýž den, lehce vlažné nebo úplně vychladlé ke kávě. V krabici vydrží do druhého dne, ale čerstvé bývají nejlepší. Rady a tipy zkušené hospodyňky k rebarboře Pokud je rebarbora hodně kyselá, můžete ji po povaření lehce posypat jednou lžící cukru a teprve potom vmíchat do pudinku. Šátečky nepřeplňujte. U listového těsta často udělá lepší službu menší množství náplně než vrchovatá lžíce. Pečte je spíš na střední příčce trouby, aby se spodek dobře propekl a povrch se nespálil moc brzy. Když chcete mít šátečky opravdu křehké, dejte je po naplnění na 10 minut do lednice a až potom je pečte. Listové těsto se v troubě líp zvedne a vrstvy zůstanou pěkně oddělené.
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