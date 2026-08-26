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Rebarborové šátečky z listového těsta s pudinkem, které zvládnete i ve všední den bez dlouhého kynutí

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Když se doma objeví první rebarbora, většinou z ní nevařím kompot, ale rovnou peču. Tyto šátečky z listového těsta s pudinkem a rebarborou mám ráda hlavně proto, že jsou rychlé, nenadělají nepořádek po celé kuchyni a přitom vypadají, jako by s nimi byla mnohem větší práce. Klíčem je vychlazený vanilkový pudink a krátce povařená rebarbora, díky nimž zůstane náplň jemná a šátečky se nerozmočí.
Obrázek k receptu s názvem Původně jen rychlá sladkost: Šátečky z listového těsta s pudinkem a rebarborou si doma zamilovali všichni

Obrázek k receptu s názvem Původně jen rychlá sladkost: Šátečky z listového těsta s pudinkem a rebarborou si doma zamilovali všichni

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Původně jen rychlá sladkost: Šátečky z listového těsta s pudinkem a rebarborou si doma zamilovali všichni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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