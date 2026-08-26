„Houstone, máme tu dva Outlooky a ani jeden nefunguje pořádně.“ Microsoft odkládá migraci o další rok

Dva Outlooky nejsou metafora ani vtip z IT oddělení. Microsoft sám na svých stránkách podpory uvádí, že pro Windows dnes existují dvě samostatné verze, new Outlook for Windows a classic Outlook for Windows, a dokonce nabízí návod, jak je provozovat vedle sebe. Jenže ani jeden z nich nesplňuje všechno, co firmy potřebují. Klasický Outlook je udržovaný jako stávající a přechodový klient, jehož budoucnost je omezená. Nový Outlook měl být jeho nástupce, ale po téměř dvou letech od oficiálního uvedení stále nemá plnou funkční paritu pro firemní workflow. A tak Microsoft v březnu 2026 ve zprávě MC949965 v Microsoft 365 Message Center oznámil, že podnikovou fázi, kdy bude nový Outlook ve firmách výchozím klientem, odkládá o dalších jedenáct měsíců, z dubna 2026 na březen 2027. Rámuje to jako „12 měsíců času navíc na přípravu“. Ve skutečnosti je to nepřímé přiznání, že produkt na plošný firemní provoz stále není připraven.
Co přesně novému Outlooku chybí
Odpověď je v oficiální srovnávací matici, kterou Microsoft naposledy aktualizoval v dubnu 2026. Čtení je poučné. Offline režim funguje jen částečně: v offline režimu nepřidáte přílohu k rozepsanému e-mailu, nevytvoříte ani neupravíte jednotlivou událost v kalendáři, nespustíte doplňky a nezměníte nastavení podpisů či notifikací. PST soubory, na kterých řada firem staví archivaci, jsou podporované jen částečně. Delegovaný přístup u sdílených schránek? Částečně. Veřejné složky? Částečně. Rychlé kroky a pravidla? Částečně.
A pak je tu kategorie „nepodporováno vůbec“:
- Makra VBA
- Vlastní formuláře
- Přístup k souborům na síťových discích
- Pravidla pro import a export
- Hlasovací tlačítka
Pro běžného uživatele, který posílá e-maily a spravuje kalendář, to nemusí být problém. Pro firmu s tisíci zaměstnanci, desítkami automatizovaných workflow a léta nastavených politik je to zásadní překážka.
„Připravený“ neznamená „hotový“
V srpnu 2024 Microsoft přesunul nový Outlook z náhledu do fáze General Availability pro komerční zákazníky. Zní to jako milník. Jenže GA v praxi znamenalo komerční dostupnost a plnou podporu v režimu opt-in, tedy „můžete to zkusit, stojíme za tím, ale nenutíme vás“. Už tehdy Microsoft uvedl, že vývoj funkcí bude pokračovat a další kroky budou vycházet ze zpětné vazby zákazníků.
Od té doby přibyly věci jako notifikace kalendáře na pozadí, online archiv pro sdílenou schránku nebo rozšířené offline funkce. Jenže k dubnu 2026 srovnávací matice pořád obsahuje řadu položek ve stavu „částečně dostupné“ nebo „chystané“. Microsoft veřejně nezveřejňuje žebříček nejčastějších stížností, ale z přetrvávajících mezer v dokumentaci se jako hlavní překážky jeví offline scénáře, práce s PST, sdílené a delegované schránky, pravidla, složky a podpora starších desktopových technologií COM a VBA.
K tomu přibývá problém, o kterém se mluví méně: nový Outlook se nespravuje stejně jako ten klasický. Stávající ADMX a většina cloudových politik platí jen pro klasický Outlook a je nutné je mapovat na nový model. Část zásad pro schránky navíc platí zároveň i pro Outlook na webu, nejde tedy vždy oddělit nastavení webového a desktopového klienta. Pro IT oddělení, která léta ladila firemní prostředí, to znamená práci navíc ještě dřív, než vůbec začnou řešit samotnou migraci uživatelů.
Co se stane po březnu 2027
Březen 2027 není konec klasického Outlooku. Je to začátek takzvané opt-out fáze: nový Outlook se stane ve firmách výchozím klientem, ale uživatelé se budou moci vrátit ke klasické verzi. Podle veřejně dostupné zprávy Microsoft Learn to v praxi bude vypadat takto: uživatel dostane nejprve upozornění, následně varovnou zprávu a při dalším spuštění aplikace nabídku k přepnutí. Kdo bude chtít, přepne se zpět.
Stávající instalace klasického Outlooku mají zůstat podporované minimálně do roku 2029. Datum úplného ukončení, tedy okamžiku, kdy už přepnutí zpět nepůjde, Microsoft pro Windows zatím veřejně neoznámil. Slíbil pouze, že ho oznámí s minimálně dvanáctiměsíčním předstihem.
Pro běžného firemního uživatele to znamená, že teď většinou nemusí dělat nic. U podnikových a školních účtů Microsoft sám uvádí, že automatické přepnutí v tuto chvíli neprobíhá stejně jako u některých menších firem nebo osobních účtů. Klíčová akce je na IT správcích: ti mohou schovat přepínač, zablokovat instalaci Outlooku, vypnout automatickou migraci pomocí zásad nebo naopak spustit řízenou migraci po etapách.
Hrozí třetí odklad?
Vyloučit to nelze. Microsoft už jednou posunul duben 2026 na březen 2027 a datum úplného ukončení klasické verze stále neoznámil. Nikde veřejně negarantuje, že březen 2027 je neměnný finální termín. Nový Outlook navíc přinesl i změnu aktualizačního modelu: aplikace kontroluje aktualizace při každém spuštění, sestavení přicházejí týdně a nové funkce se řídí přes Targeted a Standard Release, nikoli přes klasické měsíční nebo pololetní kanály. Pro firmy zvyklé na předvídatelný cyklus je to samo o sobě provozní změna.
Pikantní detail: nový Outlook už nemusí být ve firmě přítomen jen díky přepínači „Vyzkoušejte nový Outlook“. Na novějších buildech Windows 11 je předinstalovaný a na Windows 10 se automaticky instaloval v lednových a únorových aktualizacích 2025. Část IT správců tak neřeší migraci jako budoucí projekt, ale přítomnost aplikace, kterou si nikdo neobjednal a která už sedí na firemních počítačích.
Microsoft směřuje k novému Outlooku. Otázka není, jestli ho nahradí, ale kdy bude nový klient skutečně připravený převzít štafetu. Zatím odpověď zní: ne teď.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda