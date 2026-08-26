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„Houstone, máme tu dva Outlooky a ani jeden nefunguje pořádně.“ Microsoft odkládá migraci o další rok

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Microsoft posunul začátek přechodu na nový Outlook z dubna 2026 na březen 2027, protože nový klient stále není plnohodnotnou náhradou toho starého.
Inbox Outlooku, program, chat

Inbox Outlooku, program, chat

Zdroj: Microsoft
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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