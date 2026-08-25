Google srazil cenu předplatného o třetinu a zdvojnásobil úložiště. Netflix by si z toho měl vzít příklad

Google 10. června přepsal český ceník svého předplatného AI Plus. Vstupní varianta, která ještě v květnu stála 220 Kč a obsahovala 200 GB cloudového úložiště, teď vyjde na 149,99 Kč a kapacita se zdvojnásobila na 400 GB. Pokles o 70 korun je zhruba o 32 procent. Zároveň zlevnit a přidat hodnotu je v éře předplatného, kdy většina služeb každý rok přihodí pár desítek korun navrch, skoro provokace. Tady se pak nabízí srovnání s Netflixem: ten v Česku účtuje 259, 339 nebo 419 Kč měsíčně a za poslední roky svůj ceník posouval jedním směrem, nahoru. Žádná přidaná vrstva, žádné zlevnění. Jen odstupňování kvality obrazu a počtu zařízení.
Co přesně se v české nabídce změnilo
Ještě 20. května vypadala česká nabídka Google One jinak. Po velké přestavbě ohlášené na konferenci Google I/O existovaly tři AI tarify: AI Plus se 200 GB za 220 Kč, AI Plus se 2 TB za 299,99 Kč a AI Pro s 5 TB za 549,99 Kč. O tři týdny později Google vstupní příčku přecenil a přebalil. Aktuální stav:
Tarif Úložiště Cena měsíčně AI Plus (vstupní) 400 GB 149,99 Kč AI Plus (střední) 2 TB 299,99 Kč Profesionální umělá inteligence 5 TB 549,99 Kč
Nejde přitom o úplně novou službu. Google v lednu 2026 začal AI Plus agresivně rozšiřovat do dalších zemí a stávajícím předplatitelům 2TB Google One Premium tehdy automaticky přidal výhody AI. Červnové české zlevnění je další krok ve stejné strategii: snížit práh pro vstup do placeného AI ekosystému.
Co za 150 korun dostanete
Za 149,99 Kč měsíčně získáte 400 GB prostoru sdíleného mezi Gmailem, Diskem a Fotkami, přičemž úložiště lze sdílet až s pěti dalšími členy rodiny. K tomu přibývá přístup ke Gemini, nástrojům Flow a NotebookLM a AI funkcím napříč službami Googlu.
Dražší 2TB varianta za 299,99 Kč přidává další funkce a vyšší limity v rámci služeb Google a AI nástrojů. Pro běžného uživatele Gmailu a Fotek, který chce zkusit Gemini, je ale vstupní tarif za 150 Kč podle nás nejrozumnější volba. Kdo potřebuje víc prostoru a vyšší limity, sáhne po 2TB verzi.
Důležitá praktická poznámka: pokud dnes platíte starý AI Plus za 220 Kč, automatický převod na novou cenu není v
oficiální nápovědě Googlu potvrzen. Doporučujeme otevřít nastavení Google One a ověřit, jaký tarif a jakou cenu vám účet aktuálně nabízí. Změnu tarifu může být potřeba potvrdit ručně. Jak si Google stojí proti konkurenci
Cenové srovnání vypadá pro Google příznivě, ale není černobílé.
Microsoft 365 Personal s Copilotem stojí v Česku 269 Kč měsíčně, tedy o 119 Kč víc než Google AI Plus. Jenže Microsoft k tomu přibalí 1 TB na OneDrivu a kompletní kancelářský balík. Apple One Individual vyjde na 339 Kč měsíčně, ale jde o balíček několika služeb včetně 50 GB iCloudu. Kdo chce od Applu jen cloud, pořídí iCloud+ s 200 GB za 79 Kč nebo 2 TB za 249 Kč, bez jakéhokoli AI. Netflix za svůj nejlevnější tarif účtuje 259 Kč. Za tuto cenu nedostanete Full HD ani možnost sledovat na dvou zařízeních současně. A rozhodně žádné úložiště ani AI asistenta.
Google tu neprodává jen gigabajty. Prodává levnější vstupenku pro lidi, kteří si teprve zvykají, že Gemini může být součástí běžného předplatného, ne luxusem za několik stovek korun.
Netflix by si měl vzít příklad
Srovnání Googlu s Netflixem není o tom, že by si konkurovaly produktově. Jeden nabízí cloud a AI, druhý filmy a seriály. Jde o přístup k cenotvorbě. Google v jedné změně současně srazil cenu a přidal hodnotu: více úložiště, stejné funkce AI, nižší účet. Netflix v Česku dál stojí na modelu „zaplať víc, dostaneš lepší obraz a více možností sledování“. Žádný tarif nezlevnil, žádnou srovnatelnou novou vrstvu nepřidal.
V době, kdy si český spotřebitel pečlivě počítá každé měsíční předplatné, je to od Googlu čitelný signál: dá se růst i jinak než zdražováním. Jestli se tím Netflix nechá inspirovat, to je jiná otázka. Ale 150 Kč za 400 GB cloudu a přístup ke Gemini je dnes v Česku nabídka, kterou konkurence jen těžko překonává.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík