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Google srazil cenu předplatného o třetinu a zdvojnásobil úložiště. Netflix by si z toho měl vzít příklad

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Nejlevnější AI tarif Googlu spadl z 220 Kč na 149,99 Kč měsíčně a místo 200 GB nabízí 400 GB. Netflix za podobné peníze nedá ani základní plán.
Google Chrome, telefon, uvítací stránka

Google Chrome, telefon, uvítací stránka

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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