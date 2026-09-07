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Proč pes ničí byt, i když „ví, že nesmí“

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Dennívýzva
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Člověk přijde domů a už ve dveřích pozná, že se něco stalo. Pes se přikrčí, sklopí hlavu, odvrací pohled a možná pomalu odchází do vedlejší místnosti. O několik kroků dál čeká rozkousaný polštář, roztrhaný koš nebo roh sedačky, který ještě ráno vypadal úplně jinak. Pro mnoho majitelů je závěr jasný: věděl, že nesmí, udělal to stejně a teď přesně ví, za co se stydí.
Proč pes ničí byt, i když „ví, že nesmí“

Proč pes ničí byt, i když „ví, že nesmí“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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