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Elektromobily, drony i roboti mají problém: Čína přestala dodávat klíčové baterie. Západ zoufale hledá alternativu

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Peking zavedl exportní kontrolu na vysoce výkonné lithium-iontové články a klíčové bateriové materiály. Výpadek by byl extrémně drahý.
Ford Mustang Mach-E, elektroauto

Ford Mustang Mach-E, elektroauto

Zdroj: Alexandre Prevot / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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