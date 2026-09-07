Elektromobily, drony i roboti mají problém: Čína přestala dodávat klíčové baterie. Západ zoufale hledá alternativu

Nejde o plošný zákaz vývozu všech akumulátorů. Čínské ministerstvo obchodu v říjnu 2025 zařadilo do licenčního režimu konkrétní kategorie: dobíjecí lithium-iontové baterie s hustotou energie od 300 Wh/kg, LFP katodové materiály, prekurzory ternárních katod, umělé grafitové anody, směsné anody i výrobní zařízení a technologie potřebné k jejich produkci. Právě tyto komponenty tvoří páteř baterií pro elektromobily, průmyslové drony i servisní roboty. Část pravidel nabyla účinnosti 8. listopadu, zbytek 1. prosince 2025. Výsledek? Západ se ze dne na den ocitl v situaci, kdy volný přístup k nejdůležitějším článkům bateriového řetězce skončil a alternativu musí hledat za pochodu.
Proč zrovna teď a proč to tak bolí
Čína neudělala nic nepředvídatelného. Udělala jen to, před čím analytici roky varovali. Podle IEA drží Peking přibližně 80 % globální výrobní kapacity lithium-iontového dodavatelského řetězce a 97 % produkce anodových materiálů. U několika kroků bateriové výroby nedokáže zbytek světa pokrýt ani čtvrtinu poptávky. Data Evropské komise přitom už dříve ukazovala, že evropský podíl na výrobě komponentů pro lithium-iontové články je pod jedním procentem.
Oficiální zdůvodnění Pekingu zní střízlivě: ochrana národní bezpečnosti a plnění mezinárodních závazků v oblasti nešíření. Načasování ale mluví jinak. Omezení přicházejí přesně ve chvíli, kdy Evropa i Spojené státy investují miliardy do lokální výroby a snaží se snížit závislost na čínském řetězci. Čína si tím hlídá nejen dnešní export, ale i to, kdo bude zítra umět vyrábět články bez čínského materiálu a know-how.
Kdo staví alternativu a jak rychle
Západ nereaguje jedním tahem, ale třemi paralelními cestami. Každá má jinou rychlost a jiný dosah.
Velké gigafactory pro masovou výrobu. PowerCo, bateriová divize Volkswagenu, 17. prosince 2025 spustila gigafactory v německém Salzgitteru, první evropské články značky „Unified Cell made in Europe“ s cílovou kapacitou až 40 GWh, což odpovídá zhruba 250 000 elektromobilům. Panasonic Energy v červenci 2025 otevřel továrnu v Kansasu s cílem 32 GWh ročně. NextStar v kanadském Windsoru od listopadu 2025 běží na plnou výrobu elektrod a článků, v březnu 2026 překročil milion vyrobených kusů.
Lokalizace asijských výrobců v Evropě. LG Energy Solution dodává z polské továrny LFP baterie pro Renault/Ampere v objemu kolem 39 GWh na období 2025–2030 a ve Vratislavi rozjíždí výrobu bateriových úložišť od článku po hotový systém.
Specializovaní hráči pro drony a robotiku. Kanadská firma NEO Battery Materials zvolila nejrychlejší cestu: místo stavby na zelené louce si v jihokorejském Gimje pronajala už fungující závod společnosti ENPLUS. Dohoda o pronájmu byla podepsána v listopadu 2025, první objednávky od automobilového OEM z žebříčku Fortune Global 500 přišly v prosinci. V lednu 2026 firma získala přímý status dodavatele u tohoto zákazníka. Souběžně uzavřela partnerství s jihokorejským Institutem pro obranný průmysl (KOIDI) na integraci baterií do komerčních dronů a s firmou Zio Robot na baterie pro logistickou robotiku.
Co to znamená pro české zákazníky
Škoda Auto není v tomto příběhu jen pasivním divákem. V únoru 2026 otevřela v Mladé Boleslavi novou halu na montáž bateriových systémů, která zvládne přes 1 100 kusů denně, až 335 000 ročně. Stala se tak největším výrobcem bateriových systémů v celém koncernu Volkswagen. Jenže bateriový systém a bateriový článek jsou dvě různé věci. Články, suroviny a zpracované materiály přicházejí odjinud. Volkswagen historicky jmenoval mezi strategickými dodavateli článků SK Innovation, LG Chem, Samsung i čínský CATL.
Přímé zdražení nebo prodloužení dodacích lhůt u českých dealerů se zatím nedá doložit. Krátkodobě tedy bez viditelného šoku. Střednědobě ale IEA varuje, že při delším výpadku čínských exportů by největší ztráty mimo Čínu nesla právě Evropská unie. Tlak na náklady je reálný a nejdřív se projeví u vysoce výkonných a méně komoditních baterií, ne nutně skokově u každého levnějšího elektromobilu v showroomu.
Alternativa existuje, ale Čínu zatím nenahradí
Rozdíl mezi „alternativa existuje“ a „alternativa pokryje trh“ je obrovský. PowerCo mluví o desítkách gigawatthodin ročně. NEO zatím operuje v řádu megawatthodin a specializovaných zakázek, její dronové články nabízejí o více než 50 % vyšší kapacitu než srovnatelné čínské produkty (34,2 Ah oproti 22 Ah při stejném rozměru), ale cenové srovnání v korunách za kilowatthodinu firma nezveřejnila. Rozšíření výrobních kapacit pro kompletní články cílí na konec roku 2026.
IEA to říká bez obalu: na základě potvrzených projektů se před rokem 2030 nečeká zásadní změna diverzity dodavatelských řetězců. Alternativy se rodí teď. Plnohodnotná náhrada Číny ne.
Západ umí reagovat rychleji v nižších objemech a specializovaných segmentech, v dronech, robotice a obraně. V masovém měřítku elektromobilového trhu ale zůstává závislost systémová. A Peking to ví.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík