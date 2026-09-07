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42 020 vojáků, 13 835 vozidel. Kyjev zveřejnil bilanci srpna

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Ukrajinské ministerstvo obrany s odvoláním na generální štáb uvedlo, že v srpnu 2026 patřily ruské ztráty v živé síle k nejvyšším za celou dobu plnohodnotné invaze. Vedle desítek tisíc zabitých a raněných vojáků hlásí ukrajinská strana i zásahy téměř 14 tisíc vozidel a cisteren.
42 020 vojáků, 13 835 vozidel. Kyjev zveřejnil bilanci srpna

42 020 vojáků, 13 835 vozidel. Kyjev zveřejnil bilanci srpna

Zdroj: Wikimedia Commons, State Border Guard Service of Ukraine
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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