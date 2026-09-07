42 020 vojáků, 13 835 vozidel. Kyjev zveřejnil bilanci srpnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
42 020 vojáků, 13 835 vozidel. Kyjev zveřejnil bilanci srpna
CSG chce během příštích tří let rozšířit výrobní kapacity Tatra Defence v Kopřivnici. Investiční program v...
České podniky mají nejvyšší důvěru v budoucí vývoj ze všech sledovaných evropských ekonomik – předstihly i...
Česká národní banka vydá k letošnímu 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé speciální...
Na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) má podle návrhu státního rozpočtu pro rok 2027 směřovat 0,5...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →