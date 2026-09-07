Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hluboko pod hladinou Tyrkysového moře leželo město Korálovice. Nebyla v něm žádná náměstí z kamene ani střechy z tašek. Domy tam vyrůstaly z růžových korálů, okna se zavírala mušlovými víčky a zahrady se kolébaly z mořských trav tak jemně, že se zdálo, jako by celé město dýchalo.
Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy

Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy

Zdroj:
Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála
Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála
Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao
Pohádka o čajové konvici, která zatoužila okusit kakao

V malém domku pod lipami bydlela čajová konvice jménem Eleonora. Byla porcelánová, bílá a po bříšku měla...

Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce
Pohádka o zapomětlivém princi Matýskovi, který jednou ztratil i vlastní stín a našel ho až v cizí pohádce

V království Podzámečí žil princ Matýsek. Byl to princ hodný, usměvavý a velmi oblíbený, jen měl jednu...

Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek
Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek

Na kraji louky, kde tráva rostla měkce jako zelená peřina a pampelišky svítily od jara do léta jako malé...

Pohádka o holčičce Anežce a kouzelné lampičce, která svítila modře, pokud někdo neříkal pravdu
Pohádka o holčičce Anežce a kouzelné lampičce, která svítila modře, pokud někdo neříkal pravdu

V domku na konci Hruškové uličky bydlela holčička Anežka. Domek měl červenou střechu, zahrádku s měsíčkem,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.