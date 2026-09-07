Nováček Sparty Guddal si nebral servítky. Po ostudě v Hradci sepsul spoluhráče

Čtyřiadvacetiletý Nor, který v létě přišel z Tromsø a ve Spartě má za sebou teprve pět ligových startů, udělal něco, co se v českém fotbale od čerstvé posily nevidí. Místo diplomatických frází o smůle a detailech šel před kameru Oneplay Sport a řekl nahlas to, co si možná myslí i sparťanská kabina, ale veřejně to nikdo formulovat nechtěl. Nikoho nejmenoval. Neukázal prstem na konkrétního spoluhráče. Zpochybnil úroveň celého mužstva, a sám sebe z toho nevyjmul.
Co přesně Guddal řekl
Guddalova slova, která přepsal server TN.cz, mají tři jádra. Za prvé: „Chybí nám potřebná kvalita.“ Za druhé: „My hráči musíme odvést svou práci.“ A za třetí, a to je to nejostřejší: nesehranost nového kádru by podle něj neměla být výmluva. Žádné jméno, žádný útok na jednotlivce, ale kolektivní verdikt, který v pozápasovém rozhovoru nováčka nemá v české lize snadno dohledatelný precedent.
Síla výroku nespočívá v tom, že by byl vulgární nebo osobní. Spočívá v načasování a v tom, kdo ho vyslovil. Hráč, který v dresu Sparty debutoval teprve 8. srpna, veřejně odmítl alibismus, za nějž by se mohl sám schovat nejsnáz.
Průběh „ostudy“ ve FINEP Areně
Neděle 6. září, 18:00, Hradec Králové. Sparta inkasovala dvakrát během prvních pětadvaceti minut: nejprve otevřel skóre Darida v 10. minutě, pak van Buren zvýšil ve 25. minutě po rychlém přechodu domácích do útoku. Karabec ve 36. minutě snížil, jenže to bylo od Sparty všechno.
Čísla z oficiální ligové reportáže vypadají paradoxně:
- Držení míče: 70 % pro Spartu
- Střely celkem: 12 (z toho 6 na branku)
- Výsledek: 1:2
Sedmdesát procent držení míče, a přesto prohra. Hradec pustil hosty jen k dvanácti pokusům a po přestávce Sparta nenašla cestu k vyrovnání. Čtvrtá ligová porážka ze sedmi kol, propad na desáté místo, nejhorší start do sezony od roku 2005. Hradec se navíc dostal o bod před Spartu a má k dobru odložený zápas.
Proč je důležité, že mluví právě nováček
Guddal není hráč do rotace. Sparta ho při příchodu představila jako cílenou posilu do defenzivy; sportovní ředitel Tomáš Rosický zdůraznil jeho fyzické parametry, práci na míči a schopnost překonávat pressing. Praxe tomu odpovídá: pět ligových startů a jeden gól za necelý měsíc.
Pikantní je i osobní vazba na soupeře. Ještě v dresu Tromsø nastoupil Guddal proti Hradci v předkole Evropské ligy. Nejde tedy o tým, který by poznával teprve ve sparťanském dresu, a o to víc musel vnímat kontrast mezi ambicí Sparty a realitou na hřišti.
Jak na to reagovalo okolí
Přímou polemiku s Guddalovými slovy zatím žádný veřejný výstup nepřinesl. Kapitán Karabec po zápase šel mluvit s fanoušky a převzal odpovědnost směrem k tribunám. Trenér Brian Priske na tiskové konferenci převzal plnou odpovědnost za výsledky a připustil potíže s nově poskládanými vazbami, ale na Guddala jmenovitě nereagoval.
Sparťanský precedent z března 2026 naznačuje, že klub podobnou otevřenost umí vstřebat. Tehdy brankář Jakub Surovčík po debaklu s Alkmaarem veřejně zkritizoval přístup týmu. Rosický ho za upřímnost pochválil. Priske jen vymezil hranici: veřejná osobní kritika konkrétních spoluhráčů by problém byla. Tu Guddal podle dohledatelného znění nepřekročil.
Co bude dál se Spartou
Desáté místo po sedmi kolech, dvě prohry v řadě, tři porážky ze čtyř venkovních zápasů: to už není náhoda, ale vzorec. Guddalova slova jen nahlas pojmenovala to, co ukazují čísla. Nejbližší šance na odpověď přijde v sobotu 12. září doma proti Jablonci. Pokud Sparta nezareaguje ani tam, bude se řešit víc než jen pozápasový rozhovor norského stopera.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl